JURIČAN OPTUŽIO KOLINDINOG SAVJETNIKA MADŽARA DA MU BANDIĆ POGODUJE: ‘Iznajmio mu je gradski postor za puno manju cijenu’, Madžar ima odgovor

Juričan kaže kako je zagrebački gradonačelnik ‘istoga dana kada je njima odredio tako dobru cijenu’ iznajmio prostor i Tomislavu Madžaru, savjetniku za sport predsjednice Kolinde Grabar- Kitarović, to jest njegovoj tvrtki ‘Vaš pregled’, po cijeni od 2,2 eura po četvornom metru

Redatelj Dario Juričan ustvrdio je u petak u otvorenom pismu Milanu Bandiću da zagrebački gradonačelnik pogoduje u najmu gradskih prostora savjetniku predsjednice Republike Tomislavu Madžaru, jer je njegovoj tvrtki iznajmio prostor po osam puta manjoj cijeni nego Centru za odgoj i obrazovanje Goljak.

“U Centru za odgoj i obrazovanje Goljak na Zavrtnici 30 smještena su djeca s posebnim potrebama, u dobi od 14 do 21 godine, djeca sa smanjenim kognitivnim sposobnostima, tjelesnim oštećenjima i drugim razvojnim smetnjama. Tamo su bile i vaše ‘pajde’ iz tvrtke Brimus, sretnici koji taj privatni prostor od 498 četvornih metara rentaju Gradu po cijeni od 18,62 eura po četvornom metru”, stoji u pismu Juričana, inače predsjedničkog kandidata koji je tijekom kampanje promijenio ime u Milan Bandić.

Kaže kako je zagrebački gradonačelnik “istoga dana kada je njima odredio tako dobru cijenu” iznajmio prostor i Tomislavu Madžaru, savjetniku za sport predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, to jest njegovoj tvrtki “Vaš pregled”, po cijeni od 2,2 eura po četvornom metru. “Dok vaše ‘pajde’ građevinci zarađuju na djeci s mentalnim teškoćama po 18,62 eura /m2, vaš ‘pajdo’ Madžar, koji nema, bar meni poznate, mentalne teškoće, i tako predano brine oko vaše rođendanske torte zajedno s Jakovom Kitarevićem, plaća Gradu tek 2,2 eura /m2″, navodi Juričan.

Naglašava da, ako je gradonačelniku stalo do djece s poteškoćama, trebao bi im napraviti prostor na gradskom zemljištu, za koje “ionako ne zna što bi s njim”, ili da ih smjesti u prostor koji je namijenio za Madžara.

“Da se vratim na tvrtku Brimus. Od njih ste uzeli za velike novce i prostor za Sportski savez grada Zagreba u Savskoj cesti 137. Tamo pak caruje vaš ‘pajdo’ Zdenko Antunović, popularni Zdena, između ostalog i optuženik u aferi Bundekfest. Vlasnicima tvrtke Brimus bili ste i na fešti prilikom obljetnice njihove druge tvrtke Ing-Grad”, kaže Juričan u otvorenom pismu.

Poručuje Bandiću kako će “ostati upamćen kao moralno ofucana figura” koja Madžaru daje prostor u samom centru grada za sitne novce, dok djeci sa smanjenim kognitivnim sposobnostima, tjelesnim oštećenjima i drugim razvojnim smetnjama “njegovi ‘pajde’ naplaćuju gotovo osam puta više”.

Madžar: ‘Nije točno da je moja poliklinika u gradskom prostoru’

S Madžarom su razgovarali novinari Indexa, a on je demantirao Juričanove tvrdnje i rekao da nije točno da je njegova poliklinika u gradskom prostoru. Prema Madžarevim navodima, on je ušao u zakup spomenutog prostora ranije. No, cijenu od 2,2 eura po kvadratu nije demantirao, ali je naglasio da nikada nije ušao u taj prostor i da je raskinuo ugovor s Gradom te dodao da “ni lipe nije dobio iz gradskog proračuna”.

“Nije točno da mi je poliklinika u gradskom prostoru. Ja jesam dugo tražio prostor i 2016. sam osnovao polikliniku, dao otkaz na Medicinskom fakultetu gdje sam bio docent i upustio se u privatne poduzetničke vode. U tom trenutku 2016., nakon završene kampanje za predsjednicu i parlament, nisam htio participirati u izvršnim vlastima, zaposlio sam sebe i jednu sestru, a firma sad ima 22 stalno zaposlenih i još imamo suradnike pa nas je ukupno 50, doktora, mladih koji su ostali u Hrvatskoj i ja im isplaćujem plaće. Taj prostor u kojem mi je poliklinika sam kupio na kredit”, rekao je Indexu Kolindin savjetnik za sport.

Dodao je da je fokus njegovog djelovanja sportski pregledi, a da po Zakonu o sportu te preglede financiraju lokalne zajednice u Zagrebu. Kazao je da mu “njegov prijatelj Milan Bandić nije dao ni lipe za financiranje sportskih pregleda” i da “to radi sportskoj ustanovi Grada Zagreba”. “Meni nijedna lipa iz gradskog proračuna nije isplaćena na segmentu sportskih pregleda, a godišnje odradim preko 30.000 pregleda. Prostor sam kupio na kredit i zadužio se”, kažao je.

Priznaje da je Gradu trebao za prostor platiti 2,22 eura po kvadratu

Maždar se referirao na prostor o kojem Juričan govori pa je rekao da je s Hrvatskim akademskim sportskim savezom koji je bio organizator Univerzijade, i kojem je prostor bio prevelik, ušao u zajednički zakup. Tvrdi da su ugovor potpisali, no da u prostor nikada nije uselio i da se povukao iz tog procesa. Madžar je još rekao kako ga se želi staviti u kontekst pogodovanja u jeku kampanju i da zbog toga može biti ugroženo njegovih 50 djelatnika dok pritom navodi da državi uredno plaća porez i kredit za prostor poliklinike.

“Cijena koju sam trebao plaćati za prostor u zakupu u Savskoj je standardna cijena gradskog prostora, ne znam koja je to cijena, vjerojatno je to ta od 2,2 eura. Potpisao sam zakup, ali je bilo nemoguće preseljavati jer sam trebao veći prostor kojeg sam i kupio i tražio sam od Grada da se raskine ugovor. Za kraj ne želim da se na ovakav način vodi kampanja, jako je ružno da se kampanja vodi preko neistina, površno i senzacionalistički”, rekao je Madžar za Index.

