JURIČAN ODRŽAO ‘MALU ŠKOLU POLITIKE DAMIRA BORASA’: ‘Moja je poanta da mu se treba pridružiti’

Redatelj Dario Juričan je ironizirajući najnoviju aferu s nabavom vina rektora Sveučilišta u Zagrebu Damira Borasa, studentima Filozofskog fakulteta poručio da njihova borba ništa ne vrijedi te da se trebaju pridružiti Borasu u ‘njegovim nastojanjima da s vinom, delicijama i drugim oblicima ‘koruptomljaca’ zavlada Hrvatskom’

Bivši predsjednički kandidat i redatelj Dario Juričan održao je u srijedu “malu školu politike Damira Borasa“, gdje je studentima ironično poručio da njihova borba protiv rektora ništa ne vrijedi i da gube vrijeme te im poručio da se pridruže Borasu u “koruptomljacu”.

“Došao sam na poziv studenata Filozofskog fakulteta, došao sam im reći da njihova borba ništa ne vrijedi, da prestanu, da je to što rade gubitak vremena i da se pridruže Borasu”, ironično je kazao Juričan za Hinu.

STUDENTI I PROFESORI FILOZOFSKOG OKUPIRALI MARKOV TRG: Plenkoviću predali 8000 potpisa za smjenu Damira Borasa

Investicije u vino

“Malu školu politike Damira Borasa” održali su ispred Rektorata Sveučilišta u Zagrebu na Pravnom Fakultetu. Okupilo se tridesetak studenata i znatiželjnih promatrača, a Juričan je prvo proveo kviz gdje su studenti morali ironično nadopunjavati izjave rektora Borasa. Studenti su između ostalog rečenicu “nije potrebno da zagrebačko Sveučilište očistimo od” nadopunili sa “klijentelizmom i korupcijom”, nakon čega je Juričan ustvrdio da je to točno te su studenti počeli pljeskati.

Jedan od razloga okupljanja bila je i vijest Telegrama koji je iznio otkriće emisije “Strah od slobode” Radio studenta da je Rektorat Sveučilišta u Zagrebu u 2018. i 2019. godini na vino potrošio 116.639 kuna za svoje potrebe. “Boras je u dvije godine potrošio 116.000 kuna na vino. Danas je bila mala škola kako se pridružiti Borasu u njegovim nastojanjima da s vinom, delicijama i drugim oblicima ‘koruptomljaca’ zavlada Hrvatskom. Moja je poanta da mu se treba pridružiti”, kaže Juričan.

KOLIKO JE BORAS POTROŠIO NA VINO U DVIJE GODINE? Radniku na minimalcu za to trebaju tri godine rada

On ne smije popiti vino sam

Dodao je kako to vino ne smije ostati nepotrošeno pa se Borasu treba pridružiti jer on to vino ne smije popiti sam. “Kada sam počeo raditi film o Bandiću iz arhive sam izvukao članke od 1995. godine, bilo je 300-400 članaka, 30-40 intervjua, gledao sam što su svi napravili krivo prije mene. Došao sam do zaključka da nisam ništa krivo radio. Ne radite ništa krivo, nego jednostavno u toj svojoj ideji gdje ćete ga tući morate biti luđi od njega i morate ga dobro poznavati. Tući tamo gdje je najtaštiji”, poručio je studentima Juričan.

Dodao je kako je Bandića kritizirao zbog toga što u svojem domu ima Fendi namještaj, a najviše voli sebe predstavljati kao “malog čovjeka”. “Jedna sitnica vam treba da ‘razbijete’ Borasa, nađite ju, to mogu biti i vina”, rekao je Juričan studentima.

JURIČAN BOCNUO BORASA ‘ZBOG KORUPCIJE’ I POČASNOG DOKTORATA BANDIĆU: ‘Donesite mi doktorat, idemo odmah na janjetinu’