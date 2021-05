JURIČAN O IZBORNOJ KAMPANJI U METROPOLI: ‘Fićina je bila najbolja, on je neki oblik urbanog selje. Sve je pokupio od Bandića’

Odgovarajući na pitanje koga bi od gradskih pročelnika ostavio, Juričan kaže da je njegov izbor Mirka Jozić

Redatelj i aktivist Dario Juričan komentirao je gostujući na RTL Direktu rezultate lokalnih izbora u Zagrebu. Na pitanje kako komentira Tomaševića i Škoru u drugom krugu, Juričan kaže da je to super.

“Mislim da je to jedna prilika za grad i za državu. Želim vjerovati da će Zagreb i Split biti jedni novi svjetionici”, rekao je Juričan za RTL Direkt.

‘Filipović je urbani seljo, svidjelo mi se što je sve pokupio od Bandića’

Juričan se osvrnuo na kampanju HDZ-ovca Davora Filipovića.

“Fićina kampanja je meni bila najbolja. Uživao sam. Bilo mi je super, kad obuče sako, vidiš da ne zna što će. On je meni neki oblik urbanog selje, nikako da se taj sako usuglasi s njim. Svidjelo mi se što je pokupio sve od Bandića. Političke ideje. ”Zadržat ćemo radna mjesta, majka odgajateljica tu mjeru ćemo zadržati, sad je bitno ovo-ono”, komentirao je Juričan.

Upitan zašto je planirao snimiti film o Filipoviću, redatelj odgovara da je to bio blef. No, kaže da mu je Jelena Pavičić Vukičević drugi favorit.

“Mislim da to da se ona u 20 godina nije uspjela se nametnut više od podguzne muhe Milana Bandića i ona je bila jednom nogom na putu do Švedske da naš nesretni Bandić nije preminuo, ona bi sad bila u Švedskoj. Zanimljivo je. Gdje je? Ja sam skroz lud jer nestala je. Održala je govor, to je bilo u nedjelju navečer. Danas je srijeda nema je nigdje”, rekao je Juričan na što je voditeljica rekla da se “možda oporavlja”. “Možda”, uzvratio je Juričan kroz smijeh.

Koji problemi čekaju Bandićeva nasljednika? ‘Svi!’

S obzirom na to da je lik i djelo Milana Bandića pratio dugo, redatelj je upitan koji će biti najveći problem koji čeka njegova nasljednika.

“Sve. Tu uopće nema dvojbe. Sve su problemi. Gdje god se okrenete od trga prema trgu Francuske republike vidjet ćete da je grad ofucan, prljav i da se raspada. Od komunalnih problema, prometne infrastrukture, kadrovske zakržljalosti, zato što je ovaj genije uzimao one koji su mu lizali guzu. Gdje god se uhvatite bilo čega, od gradskih ureda kojih ima 27, organizacijske strukture Holdinga koja ne funkcionira…”, odgovara Juričan.

Odgovarajući na pitanje koga bi od gradskih pročelnika ostavio, Juričan kaže da je njegov izbor Mirka Jozić. “Ja bi nju ostavio. Bandić je imao sobu, zvala se knjižnica. Nije imala prozore i tamo je stavljao kadrove koji su mu išli na živce. Jozić bi stavio da nadgleda te kadrove. Ona ima taj mentalitet, dobro bi to izvršavala”, komentirao je.

‘Škoro bi se sutra prodao kao komunist ako bi mu to donijelo moć’

“Mislim da bi cijeli Zrinjevac bio parking. Mislim da vizija grada koju on ima je užasno jednostavna. Hajdemo iskreno. Koji je uopće program Miroslava Škore? Je l’ netko zna išta o Škorinom programu?”, pitao je Juričan u studiju RTL Direkta.

Voditeljica je Juričanu rekla da je ona pogledala Škorin program i da se spominju neke ceste, samo da oni ništa ne govore o programu.

“Tako je. Cijela njegova bitka za ovaj grad kreće iz ideoloških pozicija. Igra opreku lijevo-desno i to je njegov maksimum. Meni je smiješno što je to čovjek koji bi se sutra prodao kao komunist kad bi znao da bi mu to donijelo utjecaj i moć. U to sam siguran, pogledajte njegovog pajdu Peternela. Skakutao je po prosvjedu 2010. u Varšavskoj, bio veliki ljevičar, sad je uz Škoru veliki desničar”, rekao je Juričan.

“Od SDP-a do Domovinskog pokreta u tri skoka”, komentirala je voditeljica na što je redatelj rekao: “Tako je”.

O Škorinoj kampanji

Juričan vjeruje da je Tomašević pobijedio i da je to gotova priča jer je “razlika nenadoknadiva”. Odgovarajući na pitanje može li Tomaševiću naštetiti Škorina kampanja, Juričan je upitao “koja točno?”.

“Nabacivanje lijevo-desno blatom? Meni to nije kampanja. Začuđuje me. Tamo ima kvalitetnih ljudi. Tamo je Dobrović koji je bio ministar u Mostovoj vladi, jedan kvalitetan stručnjak. Vidio sam program koji su radili, Dobrović je bio koordinator. Imali su danas pressicu, Dobrović je stajao iza, nije rekao ni riječ. Ne razumijem te ljude koji su kvalitetni stručnjaci da im jedan Škoro fuflja i govori o ideološkim oprekama u kampanji za jedan grad koji treba komunalnim temama”, komentirao je Juričan.

‘Tomašević mi je jedan ispravno dosadni lik, što je sjajno!’

Voditeljica RTL Direkta pitala je Juričana kako bi Zagreb izgledao na čelu s Tomaševićem.

“Tomašević mi je jedan ispravno dosadni lik. To je zapravo sjajno. Takvi bi trebali biti političari. Trebali bi imati viziju, biti uporni u tome. Mislim da Tomašević to ima. Nadam se da će politiku u Zagrebu napraviti dosadnom i transparentom. Tako bi ja to htio vidjeti, da su to ljudi koji su dobili povjerenje građana u velikom postotku i da će sad rokati što su si zacrtali”, kazao je redatelj.

Na konstataciju voditeljice da ljudi vjeruju da gradonačelnik mora imati karizmu, a ne mora, Juričan kaže: “Imali smo jednog koji je bio klaun mađioničar, koji je imao fore da ujutro ide na sastanka, a poslije toga ga vozač vozi doma. Ili kad je Skupština ga vozač dopelja do tramvaja, onda on za govornicom kaže da se vozio javnim prijevozom. Imali smo 20 godina obmana, prevara i laži. Teško se s tim boriti. Stvorena je lažna slika o njemu kao velikom radniku i spasitelju da je on takav mi ne bi pričali kako ovaj grad smrdi i raspada se.”

