JURIČAN O BANDIĆU: ‘On je jezivi zombi, dobro da je živ. Kad sam ga vidio pomislio sam: Isuse, on je upravo izgubio izbore!’

‘Lokalni izbori odlučuju o čelniku grada Zagreba. Mislim da ovaj grad treba postati otporniji i moja je misija maknuti Bandića’, rekao je Juričan

“Iza mene su tri ozbiljna filma, nagrade i istraživačko novinarstvo. Mislim da su klaunovi HDZ, kojem se drugi puta sudi za korupciju, Milan Bandić koji ima optužnice i Ivan Vrdoljak. Kako ja onda ispadam klaun”, rekao je redatelj i aktivist Dario Juričan gostujući u HRT-ovoj emisiji “Nedjeljom u 2”.

Rekao je da retorika o antikorupciji kod nas nema prođu jer živimo u iščašenom društvu. Stoga je, kaže, morao tu logiku dovesti do apsurda i pokazati ljudima da je njihovo ogledalo.

‘Nisam opsjednut Bandićem, to je ozbiljan posao’

“Kad sam radio Ivicu Todorića, rekli su opsjednut si Todorićem. Kad sam radio Miroslava Kutlu rekli su opsjednut si Kutlom. Sad kad sam radio Milana Bandića, opet sam opsjednut. Nisam opsjednut, mislim da je to jedan ozbiljan posao. Ako se sjetio imao je deset žetončića u Saboru, niste mogli živjeti od njega, bio je u informativnim emisijama. Gledao sam sve njegove intervjue od 1998. Pročitao sam oko 200 njegovih intervjua i mediji kad mu daju prostor ne propitkuju što on tvrdi, vidim kako sije laži. Onda sam si mislio, ovo je potpuno ludilo i moram se osobno angažirati. I ušao sam u predsjedničku kampanju”, kazao je.

Opisao je i svoju promjenu imena i prezimena u Milan Bandić. Tu je vijest najprije rekao majci.

“Ona se rasplakala i rekla: Ti ćeš uvijek biti moj sin Dario. Ja sam to legalno sve napravio, a nije prošlo nije 24 sata, Gradski ured mi je ukinuo moje ime i prezime, bio sam u totalnom problemu. Tu se upetljalo i Ministarstvo uprave, koji su Milanu Bandiću dopustili da bude stranka u postupku i mi smo sad na sudu. Vodimo nekoliko pravnih bitaka i ja ih uglavnom dobivam, i potpuno je nesporno da ću ja to na kraju dobiti”, rekao je.

‘Moja je misija maknuti Bandića’

“Premijera filma je bila prije tjedan dana, a ljudi se nabrijavaju. Mislili su bit će masakr motornom pilom. Ljudi su očekivali drugi dan će Milan Bandić dati ostavku. Sve sam morao spustiti na jednu razinu i reći ako ga želi rastrgati to vam je 16.5.2021., a ovo što sam ja napravio je samo film. Lokalni izbori odlučuju o čelniku grada Zagreba. Mislim da ovaj grad treba postati otporniji i moja je misija maknuti Bandića”, rekao je Juričan o odjecima svoga filma “Kumek” o Bandićevom aferama.

Kaže kako Bandić ima toliko procesa, a još nije u zatvoru.

“Kako je upropastio grad, tamo bi trebao biti, a ja želim vratiti grad ljudima i to je jedna moja osobna priča. Kad hodam gradom vidim koji je pajdo dobio slastičarnu, koji je dobio kiosk. To je količina informacija koje sam skupio u tri godine da jednostavno morate puknuti. Moja točka pucanja vjerojatno je bila predsjednička kampanja, kad sam rekao ovo više ne ide ovako ja ću napraviti kampanju”, ustvrdio je.

‘Bandić je jezivi zombi, dobro da je živ’

Opisao je i svoj dojam o Bandiću kada se ovaj pojavio u predvorju kina uoči premijere filma “Kumek”. Juričan kaže da se “ljuljao, jedva hodao i jedva pričao”.

“To je jedan jezivi zombi, dobro je da je živ. Poklonio sam mu knjigu, koju nije htio uzeti. Tutnuo mi je 70 kuna koliko košta knjiga. Prije toga sam mu dao džin i ako ćemo po toj njegovoj seljačkoj logici – duguje mi 240 kuna. Začudilo me to da ne zna ni poklon primiti. Milan Bandić je kukavica koje me izbjegava, zato sam organizirao audiciju da mu nađem zamjenu, ja sam bandićolog, znam što bi ga pitao. Hodam po gradu i vidim to. A evo i friškog primjera, dao im je – obrtnicima da postave kućice, ali među tim obrtnicima bila je jedna koja je prodavala hranu”, kaže Juričan.

“Nije dolazila iz te obrtničke branše nego je to bio gospodin Bastalec i njegova sestra, a on je glavni tajnik Bandićeve stranke”, pojasnio je.

‘Isuse, on je upravo izgubio izbore!’

Juričan smatra da bi trebalo ograničiti mandat lokalnog čelnika na dva mandata. A na pitanje kolike su Bandićeve šanse da opet dobije izbore, rekao je da ne želi gubiti vrijeme na to.

“Kad se pojavio u predvorju kina i kad je otišao, prije nego što sam se popeo binu, kleknuo sam pred mog producenta Tibora Kesera i rekao “Isuse, on je upravo izgubio izbore” i užasno mi je laknulo. Rekao sam sami sebi ako izdrži do kraja filma treba mu dati sedmi mandat, ovako mi je laknulo i još kad sam ga vidio s natpisom “neumoran”, rekao sam sebi to je to”, kazao je Juričan dodavši da će dati sve od sebe da pomognem oporbi.

“Mislim da osobe poput Anke Mrak Taritaš ne pomažu da Bandić ode, jer se opet javlja umjesto da bude dio konstruktivne oporbe. Vjerujem u Peđu Grbina, ali koje je to naslijeđe u SDP-u – držali su štangu Bandiću. I onda se mi pitamo zašto je Bandić na vlasti, jer imaju nekog kao Zvane Brumnić. To je naslijeđe kojeg se SDP treba riješiti”, smatra Juričan.

Za Tomislava Tomaševića i Renata Peteka rekao je da su veliki fajteri koji rade za dobrobit grada i imaju njegovu podršku.

