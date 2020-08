JURIČAN ISPRIČAO HRVATSKU PRIČU O USPJEHU: ‘Ana Stojić Deban – Od kuhačice kave do šefice Holdinga’

‘Moći ćeš pričati kako si od kuhačice kave Slobodanu Ljubičiću Kikašu uspjela doći do šefice Holdinge. Prava je to hrvatska priča o uspjehu, bolja od bilo kojeg američkog sna’, napisao je Juričan

Dario Juričan, bivši predsjednički kandidat, redatelj i aktivis, na svojoj je Facebook stranici napisao je “ljubavno” pismo Ani Stojić Deban, šefici zagrebačkog holdinga.

Što joj je napisao, donosimo u nastavku.

“U ljetnoj dokolici pratim kako se Turistička zajednica grada Zagreba dovija izazovima vremena i koproducira rutu ‘Okolo’ posvećenu, kako kažu, ‘ranjenome gradu i stvaranju optimističnije slike Zagreba’.

Vidiš, moja draga Ana Stojić Deban, ja početak te optimistične rute vidim upravo kod tebe u središtu Holdinga u Ulica grada Vukovara 41 u Zagrebu.

Razgledavši i profesionalna njuškala doći će na turu i ti ćeš im moći pričati kako si od kuhačice kave Slobodanu Ljubičiću Kikašu uspjela doći do šefice Holdinge. Prava je to hrvatska priča o uspjehu, bolja od bilo kojeg američkog sna.

Neka tvoja priča počne s detaljem kojeg Rezač etiketa okolo priča, kad ga pitaju zašto te ustoličio: ‘Kako me lijepo posavjetovao moj rođo Anđelko Leko, postavit treba onoga tko će ti uvijek biti dužan!’ Eto, tako je to jednostavno bilo. Jel oni su, moja Ana, i Rezač i pokojni Leko, samo lukavi seljani i nema tu dubine, sve samo kao seoski pragmatizam.

Svakako dodaj onu sočnu rečenicu koju ponavljaš u svakom intervjuu – kako ‘dok si ti šefica Holdinga neće biti političkog zapošljavanja’. A onda prasni u smijeh i pobroji koliko se HDZ-ovaca iskrcalo u Gradske ljekarne, Plinaru, Čistoću i Tržnice.

Pohvali se i kako preko svojih prija uređuješ zagrebačke medije. A meni su ti takvi, da ti budem iskren, najdraži. Bio je takav i Ivica Todorić. Sjećaš ga se moja Ana? Možeš im za kraj ispričati kako si, tako slatko pokondirena, sebi i Upravi naručila novi vozni park, a marvi u Zagrebparkingu kupila bicikle.

Naglasi da su električni. Da baš ne ispadne lejm. Jer ti si moderna menadžerica, ti kužiš stvari i pratiš trendove, i to ne samo modne, kao što to puno zlobnika tvrdi.

Nakon što odverglaš svoj dio, ruta treba ići do tvoje kuhačice kave, vješte i perspektivne Marine Stašević, šefice Holdinga u nastajanju.

Vrijedna Marina će im potom pričati sočne priče kako koristi svoje čari prema menadžmentu Holdinga, Grada, medija i važnijih privrednih subjekata naše Republike, te kome je sve i za koje zasluge Holding platio školarinu.

Nije jedina koju nije štedio

Nakon toga tura ide do Marije Caharije, šefice u Holdingovoj podružnici Upravljanje projektima.

I ona će biti dio optimistične rute, pričat će naša Marija kako je bez dana upravljačkog iskustva (osim ako se tu ne računaju razna upravljanja koja je gospodična imala dok je bila tajnica kod Rezača etiketa) dospjela ni manje ni više do šefice cijele podružnice Holdinga.

Onda će tura ići do Senke Knežević, službenice za informiranje Holdinga.

Naša Senka će im pričati kako joj je negdje ‘nestala’ diploma kojom se dičila kad je stigla u Holding i kako je herojski rješavala preko pedeset samo mojih Zahtjeva za pristup informacijama koji su redom ostali neodgovoreni, drsko poluodgovoreni ili ostavljeni pak da trunu u žalbenom postupku treće razine.

Usput će objasniti kako se dobivaju Sponzorstva i donacija Holdinga i kako objavljuju korisnike sponzorstava i donacije bez cifre, odnosno – cifra je navedena, ali zbirno, pa je nemoguće zaključiti tko je koliko dobio.

U turi će biti i naš dobri Marko Mikulić, bivši šef krim policije u Zagreb, koji je sada predstojnik tvog Ureda, moja Ana. (Nije na odmet ni fakt kako su u Krim policiji slavili kad je taj majstor otišao.) Pa ti si stvorila pravi stožer, spreman za sve bitke.

Kad sam ja upoznao Mikulića i pitao ga kako je uvaženi gospodin Slobodin Ljubičić Kikaš, spiritus movens Holdinga, spomenuti Mikulić mi je ispričao vic:

-Pitam ja Kikaša, znaš li ti kako se zove jedina poštena kuća u Imotskom?

– Ne znam, kaže mi Kikaš.

– Trafostanica!

Mikulića ću inače postaviti na portu Holdinga, on će svakom došljaku namjerniku pričati vic. O poštenoj kući.

Srećom potres nije mnogo naštetio Holding kući i nadam se da si u međuvremenu za taj tvoj Holding nabavila dobar rezač papira. I da je već podmazan i upogonjen, moja Ana, jer 16. svibanj 2021. je iza ugla. Podsjeti se malo kako se kuha kava, jer toga dana nitko ne bi trebao ostati bez posla, samo ćete biti malo bolje posloženi.

Sve što ja sada želim čuti iz Holdinga je zvuk rezača.

Želim čuti njegovo bjesomučno šuškanje.

Šteketanje. Tandrkanje. Njegov neumorni rad danju i noću.

Želim vidjeti Uskokovce kako si čupaju kosu. Želim vidjeti kako im se smiješ u facu dok zadovoljno vadiš šminku i popravljaš ruž na usnama.

Nadam se, draga Ana, da će ta optimistična ruta uskoro krenuti jer trebaju nam svijetli biseri kojim ćemo mi, obične svinjice, hraniti naš ranjeni duh i stvarati optimističniju sliku Zagreba”; napisao je Juričan.