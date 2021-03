JURIČAN IMA PRIJEDLOG ZA BIH: ‘Dozvolite Mamiću da si izgradi zatvor poput Escobara. Vjernik je, dobrotvor i voli davati novac!’

‘U Bosnu i Hercegovinu navratio je poduzetnik, vjernik i dobrotvor Zdravko Mamić. Voli davati novac…Predlažem vam da mu dozvolite da si sam izgradi zatvor i da ga plati. U zatvoru će Mamić raditi tulume i primati nogometne reprezentativce, kao što je radio i prije’

Filmski redatelj Dario Juričan je u novoj objavi na Facebooku uputio otvoreno pismo vladajućima u Bosni i Hercegovini i Vladi Republike Hrvatske, od kojih traži da, po uzoru na mafijaša Pabla Escobara, dozvole Zdravku Mamiću da sagradi luksuzni zatvor pod imenom “Katedrala”.

“BiH, DAJTE ZDRAVKU MAMIĆU DA SAGRADI KATEDRALU!

Predsjedništvu Bosne i Hercegovine

Vijeću ministara Bosne i Hercegovine

Vladi RH

Gospodo/gospođe,

imam probitačan prijedlog za državu Bosnu i Hercegovinu, a vi me čujte i počujte, pa se pokrenite!

Možda ste čuli za La Catedral, zatvor iznad grada Medilline u Kolumbiji koji je prema vlastitim nacrtima 1991. dao izgraditi poduzetnik, vjernik i dobrotvor Pablo Escobar. Zatvor je imao nogometno i košarkaško igralište, helidrom, salu za biljar, teretanu, disco, bar, jacuzzi i sve to zaokruženo s 3 hektara zemlje. Sve to je osobno poduzetnik Escobar platio iz vlastitog džepa. Nije beg cicija!

Trebao je tamo, u prijateljskom dogovoru s državom Kolumbijom biti 5 godina. Tako je država Kolumbija zamislila riješiti nesuglasice s poduzetnikom i dobrotvornom Escobarom, kojem drugačije nisu mogli stati na kraj.

Inače je bio veliki dobrotvor: davao je teško zarađeni novac sirotinji, volio je davati novac i državnim službenicima (dobar je čovjek bio!), otvarao je nogometna igrališta lokalnim zajednicama, a u La Catedral je redovito radio tulume i primao nogometaše kolumbijske reprezentacije.

PROCURIO ISKAZ U KOJEM JE OSJEČKI SUDAC POTVRDIO DA JE UZEO MAMIĆEV SAT: ‘Popilo se, nisam bio svjestan…’

E, zašto ja vam to pričam?

U Bosnu i Hercegovinu navratio je poduzetnik, vjernik i dobrotvor Zdravko Mamić. Voli davati novac, naročito državnim službenicima i otvarati nogometna igrališta. Ima neke nesporazme i nerješena poslovna pitanja u Hrvatskoj, pa namjerava duže vrijeme ostati u BiH.

Predlažem vam da mu dozvolite da si sam izgradi zatvor i da ga plati. U zatvoru će Mamić raditi tulume i primati nogometne reprezentativce, kao što je radio i prije.

Dizajn zatvora našem Pablitu Mamiću može izraditi arhitekt Ante Vrban, taj se specijalizirao za dobrotvore i poduzetnike, on to može nabrijati k’o Putin svoje vile. Zatvor bi mogla voditi trenutna gradonačelnica Zagreba Jelena Pavičić Vukičević, za dva mjeseca svakako ostaje bez posla i bit će slobodna prihvatiti funkciju. Ta vam je podguzna muha, najpokornije lojalna i zuji. Ukoliko niste za nju – a to mogu razumjeti – predlažem Kolindu Grabar Kitarović, ona voli tulumariti s Mamićem i rado prima darove! Uskoro će bez posla biti i Đuro Sessa, njemu možete povjeriti bilo koji posao, taj vam se uvijek dobro snađe. A bar će voditi Vladimir Šeks.

Ako država BiH bude u financijskim problemima, uvijek možete Mamiću naplatiti raniji izlazak iz zatvora, kao što ste izašli u susret poduzetniku Dragi Tadiću. Mamić će tu vašu odluku s oduševljenjem prihvatiti i još malo nagraditi vaše državne službenike. Dobar je čovjek!

A vama će u BiH ostati luksuzni zatvor da u njega smjestiti još kojeg poduzetnika i dobrotvora, takvih vam u Hrvatskoj ne manjka! Ostaje vam da odaberete ime zatvora, ali ako dozvolite da predložim, ne bi ja tu puno mijenjao – neka se zove Katedrala!

Dario Juričan, gradonačelnik svemira.”