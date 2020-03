JURIČAN ČESTITAO BANDIĆU VELIKI JUBILEJ: ‘Peta je godišnjica tvoje stranke, a ti si i dalje neupotrebljiv! Skupo nas je koštalo 20 godina tvog ludovanja’

Dario Juričan poslao je Milanu Bandiću osebujnu čestitku povodom pete godišnjice osnivanja Stranke rada i solidarnosti

Čovjek koji već gotovo dva desetljeća s najviše pozicije upravlja Gradom Zagrebom, gradonačelnik Milan Bandić na jučerašnji je dan prije pet godina osnovao političku stranku “Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti”. Na izbornoj je skupštini, osim u ime stranke, sebe instalirao na njeno čelo, a za potpredsjednike izabrao Jelenu Pavičić Vukičević, Anu Stavljenić Rukavinu i Jakova Bienenfelda.

Na ovu se političku obljetnicu u svome stilu osvrnuo redatelj i bivši predsjednički kandidat Dario Juričan. Njegovo novo pismo Bandiću prenosimo u cijelosti.

“Milane, bio je 28. ožujka 2015., prije točno pet godina, kad si osnivao stranku prikladno nazvanu svojim imenom: Bandić Milan 365. Doduše, početak tvoje stranke obilježen je malom nezgodom – tog si dana naime bio zatvoren u Remetincu radi ometanja pravde, zato jer si tjerao Vidu Demarin na antidatiranje Ugovora o slikama skrivenih kod tvog pajde Kikaša u Španskom.

Zato je u tvoje ime na osnivačkoj skupštini pred okupljenim wannabe uhljebima pročitan dirljiv govor, pun pravedničkog gnjeva! Kako je to jedva skrpana krpetina od tri stranice izdvojit ću samo najsočnije dijelove, da ih kao zrcalo gledaš i sam se smiješ dok ih ponovo čitaš: ‘Pogledajte kamo su sebične, neodgovorne i nesposobne elite dovele zemlju! Hrvatska je na koljenima! Gospodarstvo je na koljenima! Reformi nema, jer nema odgovornosti! Nema je zato što nema ljubavi prema domovini i hrvatskim građanima! Naš je koncept vladavina zakona i to ne formalna, nego stvarna! Pogledajmo današnji Zagreb! Pogledajmo današnju metropolu i sjetimo se uspavane i zapuštene Trnoružice od prije dva i pol desetljeća! Dragi prijatelji, dragi stranački prijatelji, to je naša kompetencija, naše reference, naš certifikat izvrsnosti.’“

Certifikati izvrsnosti u prašini

“Htio sam ti Milane reći da su i tvoja kompetencija i tvoje reference i tvoj certifikat izvrsnosti otišli u prašinu. Iz koje se neće više nikada dići. Nadao si se, Milane, nekom ovećem trgu sa svojim imenom, po mogućnosti i spomeniku s državničkom pozom, pogleda uperenog u Medvednicu, sa suludo skupom žičarom koju si dao izgraditi. Ili možda s mudrim pogledom prema Savi i toliko željenom Manhattanu, od kojeg srećom zasad nema ništa? Krivo, Milane, ništa od toga!

Ovaj će te grad pamtiti kao političko strašilo i licemjernog šarlatana koji je, dok je bajao o sirotinji i Kozari boku, kao pravi skorojević nakrcavao svoje stanove Fendi namještajem da bi s njega potom, prije policijskog pretresa, žurno rezao etikete. Nema puno stranaka, osim HDZ-a, koje su napravile toliko štete ovom gradu kao ova tvoja, koju si nazvao imenom svojim.

Vidim da si se sada osobno izdašno isprsio sa 20 posto plaće koje, navodno, daruješ u Fond grada Zagreba za štete. Jadno je to Milane, jadno. Raspolagao si i koristio se sa četiri stana, a sada ljudima daješ mrvice.”

Tko je koliko dobio?

“Ali ja znam gdje su milijuni koji će napuniti fond: predlažem da, za početak, tvoje pajde uplate koju kunu, i to oni koji su prema prvotnim optužnicama Uskoka navodno omastili brk:

GRADATIN (osigurani poslići vrijedni minimalno 4 milijuna kuna)

UGOSTITELJSKI OBRT NOVI DVORI (godinama držao monopol na događanja oko Adventa i manifestacija)

DIJA GRADITELJSTVO (pribavljena nepripadna korist od od 7,68 milijuna kuna)

GAMONT (pribavljena korist od 5,2 milijuna kuna)

EKOTOURS i pajde iz afere Suhi led (oštetili Zagreb za više od 40 milijuna kuna)

PARON (izmjenom GUP-a povećana im je izgradivost površine za više od deset tisuća kvadrata, čime se za 3,3 milijuna kuna povećala zarada investitora)

PHOENIX CAPITIS (odobreno je povećanje gradnje od deset tisuća kvadrata više nego što je prvotno bilo odobreno. Tržišna vrijednost građevinskog zemljišta povećana im je, prema nalazima vještaka, za 20,7 milijuna kuna)

TVORNICA DOGAĐAJA (Robert Ljutić i Sanja Bančević Medenica nezakonito su zaradili najmanje 440.000 kuna)

GROKOMP (okrenuli 53 milijuna kuna na zamjeni zemljišta sa Zagrebom)

Nadam se da će široke ruke biti i Tigra, Pionir, Gradko, Zagrebgradnja, Geoprojekt, Vodotehnika, Mešić.Com, Ing-Grad, Brimus, Leone Ulaganja, Kamgrad, Vodotehnika, Cios, Demo Rebus, Pepermint, Kokoš ili jaje… Sada je dobar trenutak da pajde budu velikodušne. Može im se.”

Visoka cijena ‘ludovanja’

“Tvoje klijentelističko delanje, tvoje zapišavanje svih poslova u gradu, tvoja urbanistička orgijanja slomila su Zagreb.

Skupo nas je koštalo 20 godina tvog ludovanja. U ovoj krizi nastaloj uslijed korone i potresa u potpunosti se pokazalo koliko si bio beskoristan i koliko si i dalje neupotrebljiv.

I još prozivaš Zagrepčane kako su sami krivi za to što ih je snašlo, jer nisu obnavljali svoje fasade. A koliko si ih ti dao obnoviti? Sjeti se, po Britancu si godinama držao skele za obnovu fasada. Skele su skinute (i naplaćene, naravno), a fasada nije obnovljena. Lako ti je iz udobnosti svog novoizgrađenog, ogromnog penthousea od 240m2 prozivati kao krivce one koji su najviše nastradali u potresu.

Zaslužuješ povratak u zatvor, iz kojeg si ionako prerano pušten. A ako nisi siguran zbog čega ti slijedi zatvor, jer ti suđenje još traje, onda zato, Milane Bandiću što si upropastio tolike snove. Kad odeš u zatvor, tvoja klijentelistička stranka nestat će kao zadnja trulež, što je od početka i bila. Kakva šteta, pa tek je napunila petu godinu…

U ovom gradu, rezaču etiketa, nema mjesta za jednog od nas! Dario Juričan, gradonačelnik svemira”