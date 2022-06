Vlada je nedavno predstavila paket mjera koji je trebao zaustaviti divljanje cijena, a ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić komentirao je mjere za RTL Direkt.

Na pitanje radi li Vlada dovoljno u ovoj krizi rekao je da radi ono što može napraviti s obzirom da se krize ne dešavaju u datom trenutku, već se za njih priprema.

"U dobrim godinama se akumulira, štedi da bi se moglo reagirati u situacijama kada dođe kriza. Imamo dvije situacije, jedna što proteklih 7-8 godina debelih krava i dobre ekonomije nismo akumulirali ni u proračun ni kod građana štednju, a nemamo ni sustav ni evidenciju socijalnog i imovinskog statusa građana s jedne strane i s druge strane strukture gospodarstva - kome pomoći. S jedne strane moramo pomoći građanima kojima je potrebno, s druge strane trebamo pomoći gospodarstvu. Oni koji imaju plaću 20-25 tisuća kuna oni isto tako plaćaju jeftinije gorivo, isto kao i oni koji imaju 7-8 tisuća kuna. Ta mjera na prvi pogled izgleda dobra, ali je nepravedna", rekao je Jurčić.

'Ulazimo u slabiji euro'

Dotaknuo se i tvrdnji ministra financija Zdravka Marića da je Vlada uvodila red u financije i štedjela. "Ne gleda se je li red u financijama. Kriteriji su postali što manji deficit, što manje ulaganja od strane države i imamo manji deficit i neki dug, ali nisu ulagali u povećanje domaće proizvodnje. To je jedan razlog što je želja da uđemo u euro, da deficit bude što manji, a malo smo ulagali i ulazimo puno slabiji u euro nego što bi trebalo biti", rekao je.

Na pitanje treba li odgoditi ulazak u eurozonu Jurčić je rekao da "ni jedan ekonomski kriterij ne zadovoljavamo što se tiče hrvatske stane, a kriterije koje zadovoljavamo mi ih zadovoljavamo prema Europi, članicama koje koriste euro, da nećemo unijeti velike dugove.

"Što se tiče sposobnosti da nam euro koristi dalje, realne uvjete ne zadovoljavamo, nominalne da", dodao je.

Jurčić je odgovorio i što bi on napravio na mjestu premijera Andreja Plenkovića ili svog bivšeg studenta, a danas ministra gospodarstva Davora Filipovića.

"Nešto slično što oni rade, samo bih napravio strukturu socijalnog i imovinskog statusa građana i strukturu proizvodnje u Hrvatskoj da vidimo kakve ima inpute. Onaj kojima je plin kao gorivo, njih pomažete, jer dođe do lančane reakcije povećanja cijena do povećanja cijene hrane, a ne smanjiti cijenu energije onima kojima ne treba", rekao je.

Ne manjem PDV-u

Smatra i u kako u ovoj situaciji ne treba smanjivati PDV i zamrzavati cijene. "U ovoj situaciji se radi s proračunom. PDV se plaća na veću cijenu jer je inflacija, više se proračun puni i to se preraspodjelom raspoređuje skupinama kojima je to potrebno. Dirati u cijene i poreze nikad nije dobro, pogotovo ne u ovoj situaciji. Porezi su nekad doneseni jer su bili relativno dobro procijenjeni, cijene su napravljene na temelju nekih kriterija i to čini strukturu stabilnog gospodarstva. Ako idete mijenjati strukturu, dugoročno uništavamo strukturu gospodarstva bez obzira koliko je slaba, bit će još slabija", rekao je Jurčić.

Rafinerije u ovim uvjetima zarađuju i proizvode jeftinije gorivo od derivata na burzama. Jurčić je komentirao koliko bi situacija za Hrvatsku bila drugačija da je INA još u hrvatskom vlasništvu i da imamo rafineriju u Rijeci i Sisku.

"Bila bi veća relativna sigurnost, ali što se tiče cijena ne bi se ništa bitno promijenilo. Rafinerija Rijeka radi punom parom zato što je Europa uvozila sirovu naftu iz Rusije nego i derivate, sad derivati ne dolaze. Rafinerija Rijeka ima 3 puta veći kapacitet, Sisak 3 puta veći, ali to ne bi bilo za Hrvatsku nego za inozemstvo. Bili bi u puno boljoj poziciji jer bi naš proizvod mogli prodavati drugom, a sad imamo skuplje proizvode iz inozemstva tako da dio hrvatskog dohotka ide u inozemstvo", objasnio je Jurčić.