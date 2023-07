Gostujući u Direktu RTL-a, bivši ministar i ekonomist Ljubo Juričić rekao je da se zalaže za neradnu nedjelju te da ne bi dozvolio ni ovih 16 nedjelja koje je dala sadašnja Vlada, javlja Danas.hr.

Jurčić je napomenuo da bi on eventualno dao dvije nedjelje u godini dana koje bi bile radne ili možda da se radi tijekom prosinca. Da se njega pita on bi zabranio i rad subotom. "Mislim da se trebamo bazirati na znanosti i tradiciji, kulturi, običaju zemlje. Jer ne živi se samo od kruha, nego od svake riječi - kako to piše u Bibliji. U našoj tradiciji i tradiciji je Zapada da je nedjelja slobodan dan", istaknuo je.

Na pitanje Mojmire zašto bi to sad premijeru Andreju Plenkoviću uspjelo, ako nije uspjelo Račanu i Sanaderu, Jurčić je rekao da je to "baš zato što malo bolje organiziraju nego u ono vrijeme. Tada su svi lobisti utjecali, novac je (išao op.a) lijevo i desno, ali sad je hrvatska puno svjesnija."

Prisjetio se i situacija kada je on bio ministar. "Meni je došao svećenik, kasnije smo postali dobri, i napao me da sam komunjara i boljševik. Ja sam rekao da sam hrvatski ministar i da radim u interesu društva, da ne može napadati me i tražiti da podržim prijedlog'. Rekao sam da s takvim načinom neće proći. Možda je bio provokator", zaključio je Jurčić