Nakon prvog dana upisa tzv. narodnih obveznica, ministar Marko Primorac mogao je zadovoljno trljati ruke. U svega nekoliko sati u srijedu, točnije, između 8 i 15 sati, više od 4600 građana upisalo je obveznice u ukupnom iznosu od 155 milijuna eura. Minimalan ulog je, podsjetimo, 500 eura, dok je minimalna kamatna stopa koja će se obračunavati 3,25 posto godišnje.

A pažnju je svojim izjavama o ovoj temi privukao ekonomist Ljubo Jurčić, kada je za medije otkrio da u narodne obveznice namjerava uložiti čak 100.000 eura.

"Imam štednju od 100.000 eura koju sam držao u mješovitim fondovima. Ništa se nije pomaknulo, stoji na mjestu. Pojavilo se ovih tri posto što mene zadovoljava. S druge strane Hrvatska će biti stabilna u ovim uvjetima nekoliko godina pa je tih tri posto pristojan prinos za mene. Imam dio uloga u visokotehnološkoj proizvodnji što mi je izazov. Držim se školskog pravila – ne sva jaja u istu košaru kad imate štednju", kazao je Jurčić.

Savjetovao građane kako uštedjeti

No, nije Jurčićeva iskrenost o visini ulaganja građanima nije dobro sjela pa su tako na našem Facebooku pali komentari poput:

"Prije nekoliko mjeseci savjetovao je građanima da kisele kupus kako bi uštedjeli. Oni koji su ga poslušali sada mogu kupiti obveznice za 100.000 eura. Nekad sam mislila kako je jedan od rijetkih normalnih. Koji promašaj."

"Čuj ovog ekonomista Jurčića? Za 100.000 eura možeš kupiti cca pet do sedam garaža i iznajmiti ih za 650 do 900 eura mjesečno. Nakon dvije godine uprihodiš od 15 do 20.000 eura."

On je sad na to odgovorio tijekom gostovanja na HRT-u.

"Ovo što sam ja rekao da ću dati... Ja nisam nikakav bogataš u odnosu na prave bogataše. Povijest novca uplatitelja se danas vidi u tri sekunde. Ja sam prodao kompanije i rasporedio nešto u nekretnine nešto u fondove i sve to kad se pogleda nije to bio neki prinos, a budući da nisam špekulant i da to nije moj interes, povukao sam novac na tekući račun i sad kad je prinos garantiran onda sam odlučio da je bolje uložiti nego držati novac na računu", kazao je i na napomenu voditeljice da su ljudi komentirali da je bolje da je uložio u garaže i iznajmljivao ih rekao je sljedeće:

"Točno. To opet ovisi o osobi čime se bavi. ja imam redovna primanja. To je mirovina. Još me zovu na predavanja tako da ću na njima puno više zaraditi nego na prinosu od obveznica. To ovisi o specifičnosti svakoga. Ja imam i jedan dio novaca u proizvodnji visoko tehnološkoj. S moje točke gledišta, bio sam poslovni čovjek čitav život, a intenzivno 20 godina do ulaska u politiku i profesor sam cijeli život. Nikad sva jaja u jednu košaru, tako da i ja sad imam takvu situaciju s nekretninama. Ja nemam sad tu potrebu. To su rješenja za mlađe. Ja sam situiran i nema potrebu za tim. Iznajmljivanje nekretnina je ok, ali treba paziti jer su cijene na visokoj razini i treba uložiti u njih pa bi povrat bio jako dugačak.... To su sve špekulacije. Svatko treba procijeniti sa svoje točke što mu stvarno treba. Imam dosta dobru mirovinu i radim dvostruko više nego prije i imam ulog u proizvodnji i imam nekretninu koja ima prinos i čemu sad to. Nema potrebe opet trošiti energiju na to", kazao je, dok je tijekom emisije malo više pričao o obveznicama.

Kazao je da tko štedi novce na tekućem računu, da mu je bolje investirati u obveznice, ali ističe s time da su svjesni da im novci neće trebati u sljedeće dvije godine.

"Ako je netko u biznisu, tada ciljate na nekih deset posto godišnje, a tada morate poznavati tržište i tehnologiju. Ne možete dati novac u posao u kojem niste, u protivnom bi izgubili sve ili nešto malo", kazao je i dodao da su njemačke i američke obveznice uvijek u potražnji, nemaju velike prinose, ali tamo ljudi čuvaju novce.

"Kada gledamo ekonomsku i političku situaciju, dvije godine ako nema velikih katastrofa, za koje se nadamo da se neće dogoditi, dvije godine su vrlo sigurne. Kada gledamo financijsku i ekonomsku situaciju u Hrvatskoj, jesmo mi na dnu Europe, ali smo stabilni na dnu Europe, tako da se ni tu neće ništa dogoditi", rekao je među ostalim.