U studiju N1 ekonomski stručnjak i bivši ministar Ljubo Jurčić komentirao je izjavu aktualnog ministra gospodarstva Davora Filipovića u kojoj je prozvao predatore koji Hrvatsku koriste kao bankomat, a ususret turističkoj sezoni govorio je i o ranjivosti našeg gospodarstva zbog oslanjanja na tu granu.

Jurčić je mišljenja da je Filipovićeva izjava o predatorima data nepažljivo. “Kada se govori o predatorima s ministarske pozicije, onda se misli na neku vrstu agresora na neki dio Hrvatske”, rekao je Jurčić.

“Bio sam ministar, radio sam svašta u životu i naravno da svatko ima neki interes. Građani imaju interes od Hrvatske, i stranci imaju od Hrvatske, i tako dalje. Svatko nastoji ostvariti svoj interes. S druge strane, opći interes brani država. Ona je i osnovana zbog toga i financiramo je da brani i štiti opće interese”, dodao je.

Posao svakog državnog dužnosnika je da štiti interese

Jurčić kaže da je tekući posao svakog državnog dužnosnika je da štiti interese, a priznao je da je i on sam bio pod pritiscima.

“Naravno da sam bio. To je sastavni dio posla. Nikad to ne bih okarakterizirao kao predatorski. Vide li Hrvatsku kao bankomat ili ne, to ne ovisi o predatorima, to ovisi o hrvatskom političkom sustavu i načinu kako se vodi država. Svaki čovjek i država su bankomat ako se tako ponašaju”, smatra Jurčić.

Ističe da ako je država toliko slaba da oni na pozicijama dužnosnika koji trebaju čuvati državu, koriste tu poziciju da iskoriste državu, onda je država u problemima i postaje bankomat za sve žive i nežive interese.

U kontekstu ovisnosti hrvatskog BDP-a o turizmu, ukazao je na problem ranjivosti takvog sustava, ali i problem manjka radne snage, za što uzrok vidi u promašenoj ekonomskoj i političkoj politici.

Neefikasni hrvaski ekonomski i politički sustav

Jurčić kaže da je nužnost uvoza radne snage, dok naši ljudi odlaze iz zemlje, najočitiji pokazatelj neefikasnosti hrvatskog ekonomskog i političkog sustava.

“Nijedna razvijena zemlja se nije razvila na turizmu. Današnje društvo se razvija na industriji. Kada bi mi došli i u prosjek turističkog prihoda Europe, bili bi najmanje razvijena zemlja i manje razvijena zemlja od Srbije”, istaknuo je.

Kaže i da se kod nas turizam tretira više kao socijalna kategorija, a ne kao gospodarska razvojna kategorija, pri čemu je mislio na niske stope oporezivanja apartmana.

“Oni koji nemaju mogućnosti zarade na turizmu, oni iseljavaju. Zato je Slavonija iseljena jer Hrvatska nema ni poljoprivredne ni industrijske politike da se Bogom dano područje razvije. Moji su Dalmatinci i Hercegovci prije 50 godina išli u Slavoniju da se obogate, a sad se iz Slavonije bježi da se preživi. To je sramota za Hrvatsku”, zaključio je.