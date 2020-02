JUNAK DANA: Riječki policajac za vrijeme karnevala vidio da muškarac pluta u moru pa ga spasio

‘S 55-godišnjim hrvatskim državljaninom interventni policajac je plivao do rive gdje su ga uz pomoć vatrogasaca izvukli iz mora’

Danas je PU primorsko-goranska na svojoj službenoj internetskoj stranici objavila što se dogodilo sinoć na Riječkom karnevalu. Kako su napisali, riječki policajac zamijetio je u moru čovjeka koji je plutao pa je bez razmišljanja skočio u more pa s muškarcem doplivao do rive.

“Izdvajamo događaj spašavanja muške osobe iz mora na Rivi. Riječ je o hrabrom činu pripadnika Interventne jedinice policije Rijeka koji je tijekom osiguranja uočio osobu u moru gdje pluta, te bez odgode skinuo policijsku odoru s opremom sa sebe i skočio u more kako bi spasio osobu što je pala u more. S 55-godišnjim hrvatskim državljaninom interventni policajac je plivao do rive gdje su ga uz pomoć vatrogasaca izvukli iz mora”, izvijestila je PU primorsko-goranska.

Bravo za policajca!