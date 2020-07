PREPUCAVANJA SU SVE BIZARNIJA: Jugoslavenski Yutel, majka isusova, jazavci, haluciniranje i puhanje za vrat – nema čega nema…

Od stožera, do proslave Dana pobjede, Predsjednik i premijer ne prestaju s prepucavanjima koja postaju sve bizarnija

Prepirka Pantovčaka i Markova trga počela je oko uloge stožera i njegovih ovlasti, no prilično se zahuktala, a RTL donosi kratak pregled jedne od bizarnijih političkih prepirki u kojoj su se spominjali jazavci, Majke Isusove, haluciniranje, laganje, pa i yutelovi medijski maniri.

NOVA PLJUSKA VLADI IZ MILANOVIĆEVOG UREDA: ‘Neformalni izvor iz Vlade u maniri yutelovske škole vrijeđa predsjednika države’

‘Kad mi je dosadno, idem biciklom na Sljeme’

Prvo je Predsjednik napao Stožer za civilnu zaštitu.

‘Sabor je iznad Stožera, dakle Stožer je ništa ustvari. Grupa, da se ne uvrijede, potpuno anonimnih, do jučer potpuno nepoznatih ljudi, upravlja vašim životima”, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović, sinoć u Vela Luci.

A onda je jutros Andrej Plenković zaključio: ”Meni se čini da je on tek sad shvatio na kakvoj je dužnosti i da mu je strašno politički dosadno”.

”A što je sad rekao, majko Isusova?” – ciljajući predsjednika Vlade Andreja Plenkovića upitao se Predsjednik, a iz Rijeke je poručio: ”Govoriti da je nekome dosadno i da je tek sada shvatio kakav posao radi, to je udar na posao, a ne na mene. Nikada mi nije u životu dosadno i kao dijete sam se volio igrati s djecom i sam i sad mi nije dosadno ni kad sam sam. Kad mi je dosadno piskaram, čitam neprestano jer moraš učiti stalno, konstantno, sad zvučim k’o Lenjin. Tako da mi nikad nije dosadno, a kad mi je dosadno uzmem bicikl i idem na Sljeme”.

‘Predsjednik ili laže ili halucinira’

”Ja još uvijek ne mogu vjerovati da je to on pisao na Twitteru nego je to vjerojatno neki jazavac iz njegovog ureda u kasnim satima napisao jer ne mogu shvatiti da bi Plenković napisao takvu glupost”, kazao je Milanović.

No Plenković na Twitteru nije napisao ništa pa su iz njegova Ureda poručili kako zaključuju da iz dosade predsjednik Milanović ili laže ili halucinira. Iz Ureda predsjednika spominje se izjava.

“Ako itko misli da bi to što radi Stožer trebao raditi Sabor onda taj stvarno, po uzoru na ove iz MOST-a ne zna ništa o tome što je operativni rad, a što je zakonodavni rad”, poručio je Plenković.

Odvratio je Milanović: ”Ovdje odluku o mjerama koje će trajati još neko vrijeme mora donositi politika, ne struka jer za ovo više nema struke. Ovo postaje farsa najobičnija gdje se pod krinkom ili egidom struke ustvari pogoduje pojedinačnim sitnim, nevinim interesima ovog ili onog zastupnika ili pajdaša – to ne valja”.

”Ako netko ima pravni problem, ima ovdje Ustavni sud, neka podnese podnesak, Vlada je odgovorila na ne znam koliko podnesaka i konačnu odluku će donijeti Ustavni sud. I točka. Čovjeku je dosadno!” – poručio je Plenković, dodavši da su on i Milanović razgovarali više puta i da se ne slažu: ”Složili smo se da se ne slažemo”.

“Pet puta, Hoćete da vam pokažem SMS poruke, pet puta? Neću vam pokazati naravno, to ne radim. Dakle to radim u najboljoj vjeri, potpuno siguran, 10 godina sam bio predsjednik jake ili najjače stranke, predsjednik Vlade, predsjednik države, daj dopustite da nešto o tome bar osnovno znam i da nemam baš loše namjere”, poručio je Milanović.

‘Riječi od sedam, osam slogova i onda slušatelj padne u REM fazu’

‘Je li STOP COVID-19 obavezna ili nije i je li mene briga možda ili imam vremena u životu što kome čini na mobitelu. Dakle imate banaliziranje, trivijaliziranje, traženje detalja i rješavanje krupnih problema”, poručio je Plenković.

Odvratio je Milanović: ”Riječi koje imaju u pravilu sedam ili osam slogova tako da prosječni slušatelj nakon tri zaspe, a nakon toga padne u REM fazu. Kakve su to riječi; banaliziranje, trivijaliziranje? Ovo o ćemu ja govorim je upravo suprotno, oni to banaliziraju, ovo je ozbiljna stvar”.

A iako će obljetnicu Oluje u Kninu idućeg tjedna obilježiti zajedno, Milanović želi na tvrđavu, a Plenkovića proziva da inzistira na, kako je rekao, kolodvoru:

”To pabirčenje, puštanje, brifiranje, spinanje, meni je toga vjerujte mi nakon četiri godine do ovdje. Ide mi na živce, onako iskreno, ide mi na živce, ne da sam nešto ljut il nervozan nego mi ide na živce jer su to trivije, banalne stvari”, poručio je Plenković.

Odvratio je Milanović: ”I mene živcira recimo što moram stajati ovdje na + 30 i nositi tamno odjelo, ali to dolazi s teritorijem, to je tako, što da kažem? Živcira ga – nemaš pravo da te živcira. Smatram da je kninska tvrđava kultno mjesto ako postoji, ne grad Knin, grad Knin kao takav nije predstavljao ništa”.

Svađa i oko Knina

”Takve kvalifikacije o Kninu koji je za Hrvatsku važan grad, ne samo za Kninjane, ne samo za hrvatske branitelje, nego za svakog od vas, za vas i za mene. Kojeg je nazvao ne znam kako, neću ni citirati, da ima kolodvor i tvornicu šarafa. Tu se mi razlikujemo. Politički se razlikujemo”, zaključio je Plenković.

”Na kraju će gospodin Plenković koji je odlučio govoriti kod ranžirnog kolodvora govoriti tamo. Da, ja to podcjenjujem u odnosu na kninsku tvrđavu. Ja bih rekao da oni koji to ne razumiju ne razumiju uopće hrvatstvo”, poručio je Milanović.

“Možemo svi ići na tvrđavu pa da se skupimo nas jedno 1000 gore, da budemo jedan do drugoga i da stojimo jedan drugome na centimetar i da dišemo i pušemo jedan drugome nakon penjanja na 35 stupnjeva uskim stepenicama”, kazao je Plenković.

Čini se da se obojica slažu jedino oko toga da na obilježavanju Oluje bude i predstavnik SDSS-a,