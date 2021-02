JUG HRVATSKE JE ZABRINUT: Je li sinoć kod Dubrovnika bio pretpotres? Seizmolog Fiket: ‘Ta mogućnost je uvijek otvorena’

‘Tu potresi nisu rijetka pojava niti su iznenađujući, no ne možemo davati zaključke je li to izolirani incident ili je to početak ili kraj’

Seizmolog Tomislav Fiket osvrnuo se na sinoćnji potres koji je pogodio šire dubrovačko područje. Naime, jučer se u 23:07 osjetio prilično jak potres magnitude 4.1 po Richteru. Intenzitet u epicentru je V stupnjeva EMS ljestvice, naveli su iz Seizmološke službe. Epicentar je bio kod mjesta Poljice Popovo, 20 km sjeverozapadno od Dubrovnika.

“Za potres možemo reći da nije neuobičajen za dubrovačko područje, to su poznata epicentralna područja koja su i prije ovih potresa koji su zadesili RH u zadnje vrijeme bila aktivna. Tu potresi nisu rijetka pojava niti su iznenađujući, no ne možemo davati zaključke je li to izolirani incident ili je to početak ili kraj”, kazao je za Dubrovački dnevnik Fiket koji kaže kako je svjestan da su ljudi u strahu zbog svega što se dogodilo na petrinjskom području, da su svi osjetljivi na podrhtavanja tla.

Na pitanje postoji li mogućnost da se pretpotres dogodi na dubrovačkom području kao i na petrinjskom, Fiket je potvrdio za HRT da postoji. “Uvijek će određeni postotak, odnosno 1 od 20 potresa biti s pretpotresom. Kod nas je češće bio pretpotres, ali ni to se ne može predvidjeti. Ovo je relativno slabiji potres, ali ne znači da nije pretpotres, ta mogućnost je uvijek otvorena, zaključuje Fiket.

Najugroženije područje

“Potresi su slučajni događaji koji se ne mogu predvidjeti nikako, može se dogoditi da i za života ne doživimo niti jedan jači potres na teritoriju RH, a može se dogoditi i da doživimo. Cijela RH je trusno područje uz par iznimaka”, smatra Fiket koji je objasnio kako je zapravo dubrovačko područje najugroženije područje. “Tu su rasjedi koji mogu osloboditi puno više energije nego što su na drugim područjima”, kazao je te se osvrnuo na to što bi građani trebali raditi u slučaju potresa.

“Svi koji su doživjeli jači potres znaju da tu nema vremena za nekakve reakcije, nažalost. Ovisi jako puno o tome gdje ćete se naći u tome trenutku. Ljudi su rekli kako su se jedva držali na nogama, a kamoli da su mogli nekako reagirati. Ono što možemo je osigurati se da nemamo u stanu ništa što nam može pasti na glavu – veliki predmeti neučvršćeni na ormarima, ormari nepričvršćeni za zid. Bilo bi dobro da svatko upozna svoj stan, zna gdje su nosivi elementi, no realno, vremena za ozbiljniju reakciju nema u trenutku potresa”, objasnio je Fiket.

Ddodao je da je nakon potresa važno pripaziti na pad predmeta s visine, to je najopasnija stvar u potresu. “Dijelovi fasade, crijepovi, komadi zida i slično mogu padati sa zgrada. Nakon što potres prođe nemojte ići na uske ulice, već na čistinu”, zaključio je.

