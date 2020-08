JUČER SMO ZABILJEŽILI NESLAVAN REKORD: I Britanci nas miču s popisa sigurnih zemalja? Produljuje se odluka o noćnim klubovima

U Hrvatskoj je u srijedu zabilježen neslavan rekord s 219 novozaraženih i dvije preminule osobe, zbog čega se razmišlja o produljenju mjera o radu noćnih klubova, a širi se i popis zemalja koje nas stavljaju na listu epidemiološki nesigurnih zemalja

U Hrvatskoj je u srijedu zabilježeno 219 novooboljelih i dvije preminule osobe, što je rekord

Broj aktivnih slučajeva je 1520; u bolnicama se liječe 122 osobe, od toga 11 na respiratorima

Velika Britanija planira Hrvatsku staviti na ‘crvenu listu’

Davor Božinović je najavio produljenje trajanja mjere ograničenja rada noćnih klubova

Alemka Markotić naglašava da se testira prema potrebi te da sve više ljudi samoinicijativno ide na testiranja jer su jeftinija

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Pojedine njemačke pokrajine žele Hrvatsku na ‘crvenoj listi’

7:21 – Novinar Deutsche Wellea Srećko Matić poručio je da njemačka vlada pažljivo promatra situaciju u Hrvatskoj, te da se u ovom trenutku ne isključuje stavljanje Hrvatske ili pojedinih regija na crvenu listu zbog situacije s koronavirusom. “Kriterij nije trenutna situacija nego trend, ukoliko se on nastavi u nekim regijama. Konkretno, drži se kriterija u trenutku kada kumulativno broj novih infekcija prijeđe 50 na 100 000 stanovnika u zadnjih sedam dana“, pojasnio je.

Iz Bavarske i Baden Wurtenburga raste pritisak na kancelarku Angelu Merkel. “Premijeri tih pokrajina jučer su tražili zajednički da se Hrvatsku stavi na crvenu listu, posljedica je to odluke Austrije, ovdje često kopiraju Sebastiana Kurza, on je kao trendsetter u Njemačkoj. Osim toga, u tijeku su ljetni odmori i mnogi iz ovih pokrajina planiraju u Hrvatsku“, otkriva Matić.

Hrvatska ide i na britansku ‘crvenu listu’

7:10 – Hrvatska bi u četvrtak mogla biti uklonjena s popisa sigurnih koridora za putovanje Velike Britanije, nakon što su tamo potvrđeni prvi uvezeni slučajevi koronavirusa povezani s boravkom našoj zemlji, piše The Guardian. Britanska će vlada, piše list, vjerojatno ukloniti Hrvatsku s popisa sigurnih zemalja zbog porasta broja slučajeva koronavirusa.

Ukoliko dođe do toga, svi koji u Veliku Britaniju uđu iz Hrvatske morat će u 14-dnevnu karantenu. Odlukom bi mogle biti pogođene tisuće britanskih turista koji trenutno borave u Hrvatskoj. Britanski ministar prometa Grant Shapps susreo se u srijedu popodne s drugim ministrima kako bi razgovarali o idućim potezima, a službena bi najava mogla biti objavljena već danas. Guardianu je rečeno da su službenici vladinog Zajedničkog centra za biosigurnost identificirali određene slučajeve koronavirusa koji su uvezeni u Britaniju iz Hrvatske.

Nije poznato koliko je slučajeva potvrđeno, ni gdje, ali je utvrđeno da je broj uvezenih slučajeva iz Hrvatske na sličnom nivou kao broj potvrđenih slučajeva uvezenih iz Španjolske, prije nego što je ta zemlja uklonjena s liste sigurnih u roku od samo nekoliko sati, što je izazvalo velike probleme mnogim turistima. Kada su nedavno Francuska i još nekoliko zemalja uklonjene s liste, vlada je ipak dozvolila rok od 30 sati za prilagodbu pa se vjeruje, navodi list, da će takav slučaj biti i s Hrvatskom.

Markotić: ‘Testiramo po potrebi, cijene su pale’

Jučer – “Testiramo po potrebi. Ljudi prepoznaju kada treba više testirati i prema tome dolaze. Definitivno je sad situacija drugačija. U prvoj fazi smo imali malo oboljelih i malo asimptomatskih pa se išlo dijelom na testiranje onih s kliničkim indikacijama i bliskih kontakata. Sad je puno više asimptomatskih i s blagim simptomima, ali su ljudi svjesni da se vraćaju među svoje obitelji pa i sami idu više prema testiranjima”, objasnila je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti u Zagrebu, Alemka Markotić.

Markotić naglašava da su cijene testova pale u odnosu na one kakve su bile u proljeće pa se sada ljudi mogu i samoincijativno testirati. Ističe da se najniža cijena testova može pružiti i ona iznosi 501 kunu.

Božinović: ‘Sigurno će se produljiti mjere za noćne klubove’

Jučer – Načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović u srijedu je kao sigurno naveo daljnje produljenje zabrane rada noćnih klubova iza ponoći, s obzirom da su u najvećem broju novozaraženih mladi koji su boravili u noćnim klubovima, posebno u srednjoj Dalmaciji.

“Sigurno će se produljiti, vidjet ćemo ima li tu prostora za neke modifikacije jer se to sada pokušava zaobići kroz neke druge objekte, koji su zapravo jedini, ugostiteljski i barovi, da mogu raditi do iza ponoći. Onaj tko je odobrio nekome da radi i iza ponoći, jer ne spada u ovu kategoriju, bi to trebao vratiti na ponoć”, izjavio je Božinović. Najavio je kako će inspekcije nastaviti nadzirati te objekte, u međuvremenu je nekoliko noćnih klubova i zatvoreno, a za sve je naložena dezinfekcija i testiranje osoblja, “tako da će se s tim i nastaviti”.