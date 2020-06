JUČER SMO IMALI DVOJE NOVOZARAŽENIH, ŠTO ĆE BITI DANAS? Broj oboljelih od u SAD-u skočio na 2 milijuna, Kinezi imaju potencijalno cjepivo?

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

8:44 – Reuters izvještava da je potencijalno koronavirusno cjepivo razvijeno u Kini pokazalo obećavajuće rezultate na životinjama. Cjepivo koje su razvili kineski istraživači pokazalo se učinkovitim u ispitivanjima na majmunima, pokrećući antitijela i ne postavljajući pitanja sigurnosti, rekli su istraživači, a u tijeku je i ljudsko ispitivanje s više od 1000 sudionika.

Kandidat za cjepivo, zvan BBIBP-CorV, izazvao je neutralizirajuća antitijela visoke razine koja mogu blokirati virus da inficira stanice majmuna, štakora, zamorca i zečeva, objavili su istraživači u radu koji je u subotu objavljen u medicinskom časopisu Cell u subotu.

8:40 – Kuba će testirati sve turiste na koronavirus kad se ponovo pojavi u međunarodnom turizmu, koji će isprva biti ograničen na odmarališta na plaži, izjavio je u srijedu premijer Manuel Marrero Cruz.

Otkrivajući oprezne planove za uklanjanje djelomičnog zatvaranja Kube, Marrero Cruz rekao je da će stručnjaci provoditi epidemiološki nadzor u hotelima, gdje bi zanimanje bilo ograničeno. Izleti bi bili ograničeni, prenosi Reuters.

8:30 – Tajland je u četvrtak izvijestio o novim koronavirusnim infekcijama ili smrtnim slučajevima, održavajući ukupno 3.125 potvrđenih slučajeva i 58 smrtnih slučajeva.

To je bio prvi put u gotovo tri tjedna da nije zabilježen nijedan slučaj, a 17. dan bez lokalnog prenošenja. Svi nedavni slučajevi pronađeni su u karanteni među Tajlanđanima koji se vraćaju iz inozemstva.

Oporavilo se 2.977 pacijenata, rekla je Panprapa Yongtrakul, glasnogovornica vladinog administrativnog centra Covid-19.

8:20 – Indija je ukinula zabranu izvoda hidroksiklorokinina, antimalarijskog lijeka koji je Donald Trump reklamirao kao potencijalnog lijeka u borbi s infekcijom Covid-19. Kako javlja Guardian, državni ministar lijekova, Sadananda Gowda o tome je tvitao pa napisao:

Department of Pharmaceuticals has approved the lifting of ban on Export of Hydroxychloroquine API as well as formulations. Manufacturers except SEZ/EOU Units have to supply 20% production in the domestic market. DGFT has been asked to issue formal notification in this regard.

— Sadananda Gowda (@DVSadanandGowda) June 10, 2020