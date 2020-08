JUČER SMO IMALI DRUGI NAJGORI DAN OD POČETKA EPIDEMIJE: Božinović: ‘Sigurno će jesen biti izazovnija – evo što Stožer planira

Trenutno je u Hrvatskoj 686 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je tijekom epidemije umrlo 160 osoba. Najviše je novooboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Zagrebu.

U svijetu je trenutno 6.367.510 aktivnih slučajeva, dok je od Covida-19 preminulo dosad 749.654 ljudi.

Istraživanje: Zbog dezinformacija o covidu-19 stotine mrtvih

7:35 U prva tri mjeseca ove godine najmanje je 800 ljudi širom svijeta umrlo zbog dezinformacija o koronavirusu, objavili su znanstvenici.

Prema rezultatima istraživanja objavljenima u časopisu American Journal of Tropical Medicine and Hygiene oko 5800 ljudi hospitalizirano je zbog posljedica vjerovanja u lažne informacije na društvenim mrežama, prenosi BBC.

Mnogi su preminuli nakon što su pili metanol ili sredstva za čišćenje na bazi alkohola pogrešno vjerujući da ti proizvodi štite odnosno liječe od virusa.

Svjetska zdravstvena organizacija je upozorila da se epidemija lažnih vijesti odnosno “infodemija” povezana s covidom-19 širi jednako brzo kao i sam virus, a teorije zavjere, glasine i stigmatizacija u društvu oboljelih doprinijeli su smrti i ozljedama ljudi.

Mnoge su žrtve slijedile savjete koji su nalikovali vjerodostojnim zdravstvenim savjetima – poput toga da se konzumiraju velike količine češnjaka i gutaju velike količine vitamina kao način sprečavanja zaraze, navode autori studije. Drugi su konzumirali napitke poput kravljeg urina.

Takvo ponašanje moglo je imati ozbiljne posljedice po zdravlje tih ljudi, upozorili su znanstvenici.

Znanstvenici zaključuju da je na međunarodnim tijelima, vladama i društvenim mrežama da se bore protiv epidemije lažnih informacija.

Tehnološke tvrtke koje upravljaju društvenim mrežama izložene su kritikama da sporo i nedostatno reagiraju na taj problem, a i zakonodavna tijela spora su u reguliranju odgovornosti za širenje lažnih vijesti.

Prema istraživanju koje je proveo BBC pronađene su veze između dezinformacija o virusu i napada, paleža ili smrti.

Glasine koje su se širile internetom u Indiji dovele su do napada rulje na žrtve ili masovnih trovanja u Iranu.

Telekomunikacijski inženjeri doživjeli su prijetnje i napadani su, a telefonski stupovi zapaljeni su zbog teorija zavjere koje se šire internetom.

Društvene mreže omogućile su prevarantima da iskoriste pandemiju prodajući neučinkovita sredstva protiv virusa pa su ljudi uplaćivali novac za “čudesne mineralne preparate”, a dobivali razvodnjeni izbjeljivač.

S približavanjem dana kad će se pojaviti na tržištu prva cjepiva protiv koronavirusa koji uzrokuje covid-19 protivnici cijepljenja mogli bi putem društvenih mreža uvjeravati ljude da se ne cijepe.

Koristi od cijepljenja mogle bi biti potkopane dezinformacijama, upozoravaju liječnici.

Unatoč tome što društvene mreže sada uklanjanju ili označavaju kao netočne sve dezinfromacije o koronavirusu nedavna anketa u SAD-u pokazala je da 28 posto Amerikanaca vjeruje da američki milijarder Bill Gates želi uz pomoć cjepiva u ljude usaditi mikročipove.

Božinović: Jesen će biti izazovna

7:00 Ministar Davor Božinović rekao je kako će jesen biti izazovna, prenosi HRT. “Sigurno je da će jesen biti izazovnija. Ljudi će se više držati zatvorenih prostora a upravo su grupiranja u takvim prostorima najozbiljniji izvor zaraze. Pratit će se situacija i u skladu s njom će se donositi mjere. Međutim, smatram kako velik dio naših ljudi razumije o kakvoj se bolesti radi i da u ovom trenutku osim distance, higijene i nošenja maski u zatvorenom prostoru”, rekao je Božinović.

Jučer drugi najgori dan od početka epidemije

6:50 Nacionalni stožer civilne zaštite jučer je održao press konferenciju na kojoj je objavljeno kako je u posljednja 24 sata u Hrvatskoj čak 130 novih slučajeva, što je drugi najgori dan od početka epidemije u RH.

Donijeta je nova preporuka za noćne klubove. “Mi smo propisali određene mjere, maske, dezinfekcija, higijena. Naravno da ljudi odlaze u noćne klubove da bi se družili, to je razumljivo i zato im to želimo omogućiti, ali zato smo propisali i mjere jer to mora biti novo normalno. Zato smo ukinuli plesne podije i preporučili stolove oko kojih će se okupljati. Jasno da to nije lako, ali tako će biti dok je virus tu”.

Na teren će s inspektorima ići i sanitarna inspekcija. “Ako se utvrdi izvor zaraze, klub se zatvara dok se ne provede dezinfekcija i dok se svi zaposlenici ne testiraju. Sada će se inspekciji pridružiti sanitarna inspekcija koja će takve klubove po potrebi zatvarati”, rekao je Capak.

Australija: najmanji broj novozaraženih u tri tjedna

6:40 Australija je u četvrtak zabilježila najmanji broj novozaraženih koronavirusom u tri tjedna, potaknuvši nade da je posljednji val zaraze stavljen pod kontrolu.

Victorija, savezna država na koju otpada najveći dio zaraženih, u četvrtak je zabilježila 278 novih slučajeva, što je pad s 410 koliko ih je bilo dan ranije i najmanji dnevni rast u više od tri tjedna.

Ta južna savezna država, čiji je najveći grad Melbourne ujedno i epicentar posljednjeg vala zaraze, od jučer je zabilježila i osam smrtnih slučajeva, dok ih je dan ranije bilo rekordnih 21.

Vlasti su zbog ubrzanog širenja u tom drugom najvećem australskom gradu uvele policijski sat i ograničenja kretanja stanovnika te zaustavile većinu ekonomskih aktivnosti.

Susjedni Novi Južni Wales također je na oprezu zbog desetaka novih slučajeva proteklih tjedana. “Ljudi mogu samo pogledati preko granice, u Victoriju, da vide što se dogodi kad se ne poštuju mjere socijalnog distanciranja“, poručio je Michael Kidd, zamjenik čelnika australskog Zavoda za zdravstvo.

“U Novom Južnom Walesu bi mogli imati posljedice kakvima svjedočimo u Victoriji“, upozorio je. Preostale australske savezne države i teritoriji gotovo da nemaju novih slučajeva zaraze.

Od početka pandemije u Australiji je zabilježeno više od 22 tisuća zaraženih, s 352 smrtna slučaja.