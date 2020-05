JUČER JE U HRVATSKU UŠLO 800 STRANACA; Šef stožera otkriva smijemo li organizirati tulume: ‘Mene brine samo jedna stvar…’

“U ponedjeljak je, prema nekim zadnjim podacima, više od 800 stranaca došlo u Hrvatsku. Ovdje govorimo o državljanima EU. Razlozi su ili poslovni sastanci ili gospodarski interes RH. Tu su i osobni razlozi. To su situacije koje se dopuštaju. I moraju se poštivati epidemiološke mjere”, ističe Božinović

Šef Nacionalnog stožera civilne zaštite i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je u RTL Direktu izjavu ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka da oni koji su u samoizolaciji, ako stave masku i nemaju simptome, mogu i glasati:

“Gospodin Capak je šire elaborirao jedno pitanje. Nije to stav da je to neko pravilo koje će se primjenjivati. Kad se bude donijela takva odluka onda će se Državno izborno povjerenstvo javiti HZJZ-u i napraviti okvir po kojem će se moći odvijati izbori”, kazao je Božinović.

E-propusnice više ne vrijede. Dakle, ljudi mogu ići gdje žele bez nekog opravdanog razloga?

“Preporuka je da se ne ide ako se baš ne mora, ali nema ograničenja. Osim na otoku Braču. Građani mogu slobodno putovati”, poručio je ministar.

Od jučer se malo slobodnije može i u Hrvatsku. Na pitanje koliko se već stranaca prijavilo da dolaze i koji su opravdani razlozi zbog kojih mogu doći, Božinović kaže:

“Danas je, prema nekim zadnjim podacima, više od 800 stranaca došlo u Hrvatsku. Ovdje govorimo o državljanima EU. Razlozi su ili poslovni sastanci ili gospodarski interes RH. Tu su i osobni razlozi. To su situacije koje se dopuštaju. I moraju se poštivati epidemiološke mjere”, ističe.

KAFIĆI PONOVNO RADE, A GOSTI? MALO JE REĆI DA SU ODUŠEVLJENI: ‘Ovo mi je neopisivo, šokiran sam. Imam osjećaj kao da sam se ponovno rodio’

‘MORAM LI U SAMOIZOLACIJU AKO STIŽEM IZ NJEMAČKE?’: Ovo su odgovori na sva pitanja u vezi prelaska hrvatske granice

Uvjeti u pograničnim područjima

Smiju li Hrvati u inozemstvo – u kojem slučaju oni smiju putovati?

“Mi smo dopustili našim državljanima ulazak i izlazak iz RH. Drugi dio je da li države u koje namjeravaju ići budu htjeli primati i pod kojim uvjetima. Većina država EU prima državljane EU. Mi jesmo u razgovorima s našim susjedima Slovencima i mislim da smo u jednoj situaciji gdje bismo mogli postići sporazum da pomognemo našim državljanima”, kazao je Božinović.

Javili su nam se ljudi iz pograničnog područja, kažu da ne mogu do dućana, ljekarne, ne mogu do mirovina…

“To je jedno od pitanja koje moramo riješiti”, jasno će ministar.

“Mene samo brine epidemiološka situacija”

I turizam ide dalje. Dakle ljudi u Hrvatskoj sada mogu otići u hotel, kamp, iznajmiti sobu, brod, otići na jedrenje…

“Da, mogu i Hrvati, ali i stranci, državljani EU. Ukoliko imaju rezervacije u hotelima i uz primjenu svih mjera. Ovo je jedna situacija normalizacije, ovo nije staro normalno, ovo je nova normalnost,. Morat ćemo se privikivati na novi način života. Bitno je da nemaju simptome, bitno je da imaju poziv ako je sastanak u pitanju ili rezervaciju ako dolaze na odmor”, poručio je Božinović.

Kolega Goran Latković je saznao da se krajem mjeseca početkom lipnja vraćaju letovi za London, Amsterdam. Znači li to da ćemo moći normalno po Europi?

“Ako se otvori zračna linija, to znači suglasnost druge strane, onda je to to. Svi u Europi pokušavaju naći najmanje bolan izlaz iz ove situacije”, istaknuo je.

Okupljanje, je li to tulum?

Omogućeno je okupljanje do 40 osoba. Što se dakle smije? Organizirati svadbu? Rođendan? Tulum?

“Tulum ne. Mogu se ljudi okupljati, poželjno je na otvorenom i uz održavanje fizičke distance. Svi u ovoj situaciji pokušavamo, ne samo u Hrvatskoj, bez obzira što kaže New York Times da smo među najboljima u Europi, pokušavamo naći način da se normalizira život. Ako je metar i pol, mogu se ljudi okupljati ljudi na nekom javnom mjestu…”, istaknuo je i dodao:

“Ono što je važno je da ljudi budu svjesni da borba s koronavirusom nije završila. On se vraća tamo gdje je počelo, lijeka nema…”

Na pitanje smiju li kafići imati novine, ministar je odgovorio:

“Ja znam da to nije zabranjeno. Sjećam se te rasprave epidemiologa koji su zaključili da se preko novina ne širi virus”, kazao je Božinović.

I NEW YORK TIMES HVALI REAKCIJU HRVATSKE NA KORONAVIRUS: Ističe se kako je naša disciplina nasljeđe rata, ali i komunizma…

‘Mene samo brine epidemiološka situacija’

Trebaju li izbori biti na ljeto, u srpnju?

“Nisam to rekao niti vam mogu reći jer ja to ne znam”, kazao je, a na pitanje brine li ga to što Ivan Penava pregovara s Miroslavom Škorom, odgovara:

“Mene samo brine epidemiološka situacija. A i ona me sve manje brine jer je situacija sve bolja”, jasno će.

Na kraju, na pitanje hoće li na listama biti Vili Beroš, dr Capak i drugi ljudi iz stožera, kazao je:

“Ja ne sastavljam liste, znam da je Capak rekao da nije zainteresiran za to”, rekao je na kraju razgovora u RTL Direktu Davor Božinović.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.