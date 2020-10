JUČER JE BIO REKORDAN DAN: Ulazimo li u ‘novo nenormalno’? Stožer razmatra strože mjere: Bit će usmjerene na kvartove?

Jučer su zabilježena rekordna 542 nova slučaja zaraze te jedna preminula osoba, čime je broj aktivnih slučajeva porastao na 2206, a preminulih na 310; na bolničkom je liječenju 361 pacijent, od kojih je 27 na respiratorima; zbog toga Nacionalni stožer civilne zaštite razmatra uvođenje novih, strožih epidemioloških mjera, a one su za pojedine općine i županije već produljene

Jučer je zabilježeno 542 novozaraženih i jedna preminula osoba što je rekord

Aktivno je 2206 slučajeva zaraze, od čega je 361 osoba na bolničkom liječenju, a 27 na respiratorima

Nacionalni stožer razmatra uvođenje novih mjera koje uključuju ograničavanje broj ljudi na svim okupljanjima te obvezno nošenje maski u svim zatvorenim i pojedinim otvorenim prostorima

Razmatra se i posebno uvođenje mjera za pojedine zagrebačke gradske četvrti

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Kubanci otvaraju granice za turiste

7:15 – Kubanski premijer Manuel Marrero u četvrtak navečer najavio je će se većina te karipske otočne države početkom sljedećeg tjedna otvoriti međunarodnom turizmu, dok ulazi u “novu normalnost” nakon izbijanja epidemije koronavirusa. Kuba, koja je svoje granice zatvorila prije šest mjeseci kako bi spriječila širenje zaraze, postupno se sljedećeg tjedna otvara turizmu uoči presdstojeće turističke sezone. Od ukupno 16 kubanskih provinicija, za turizam će prvo biti otvoreno njih trinaest, najavio je Marrero u raspravi na okruglom stolu koju su prenosili mediji diljem zemlje.

Među njima, međutim, nije i glavni kubanski grad Havana, u kojemu se tek nazire smirivanje drugog vala epidemije uz pomoć restriktivnim epidemioloških mjera, među kojima je i policijski sat. Turizam je inače jedna od vodećih izvora za prilijev stranih valuta u Kubu, pa je suspenzija te gosodarske aktivnosti ove godine dodatno narušila slabu ekonomiju u toj zemlji. “Otvorit ćemo mogućnost međunarodnih letova za sve provincije koje ulaze u traću fazu popuštanja mjera”, kazao je kubanski premijer.

Osim otvaranja turizmu, Marrero je najavio mogućnost izolacije u kući. Naime, kubanski zdravstveni sustav do sada je spriječio širenje epidemije i smanjio smrtnost obveznom hospitalizacijom svih potvrđenih slučajevima, praćenjem i izoliranjem kontakata u za to predviđenim objektima. Do sada je 115 tisuća osoba koje su spadale u kategoriju sumnjivih slučajeva i kontakata boravilo u objektima za izolaciju, no samo je kod njih pet posto potvrđena zaraza koronavirusom.

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel kazao je na okruglom stolu da je ta zemlja dokazala da je naučila živjeti s virusom, suzbijajući drugi val zaraze uspješnije nego prvi i oštro smanjujući smrtnost od koronavirusa. Smatra da se ekonomski i društveni život mogu vratiti uz pridržavanje striktnih epidemioloških mjera poput nošenja maski i držanja razmaka. “Pandemija nas je koštala i imala je veliki utjecaj na državni proračun, no radili smo vođeni neprikosnovenim principom, da je glavno blago život kubanskog naroda”, kazao je Diaz-Canel.

Trump završio liječenje od koronavirusa

7:15 – Liječnik predsjednika SAD-a Donalda Trumpa kazao je u četvrtak da je Trump završio terapijsko liječenje od koronavirusa, da je nakon dolaska iz bolnice u Bijelu kuću njegovo zdravstveno stanje stabilno pa bi se mogao vratiti javnim dužnostima ovu subotu. U priopćenju Bijele Kuće, liječnik Sean Conley kazao je da je Trump odgovorio “iznimno dobro” na terapiju, a nema ni dokaza nuspojava od liječenja.

Predsjednik SAD-a pred kojim su 3. studenog izbori, hospitaliziran je zbog zaraze koronavirusom prošloga tjedna u petak, a u Bijelu kuću vratio se u ponedjeljak gdje se sada nalazi u izolaciji. “Od povratka u Bijelu kuću, njegovo je fizičko stanje stabilno i lišeno naznaka koje bi mogle sugerirati napredak bolesti”, napisao je Conley.

Ustvrdio je da će u subotu, 10 listopada, biti deset dana od kada je predsjedniku potvrđena zaraza koronavirusom. Prema planiranom smjeru liječenja, Conley predviđa “predsjednikov siguran povratak javnim dužnostima do tada”. Trump je ranije kazao kako misli da nije zarazan i ustvrdio da se osjeća dovoljno dobro da nastavi održavati političke skupove uoči izbora.

Moguće uvođene mjera za zagrebačke četvrti

Jučer – Šef Stožera civilne zaštite, ministar Davor Božinović, prvi se obratio novinarima nakon sastanka sa stožerom Grada Zagreba. Sastanak je održan zbog debelo premašenog rekorda dnevno oboljelih – njih čak 126. Božinović je rekao kako se poduzima sve kako bi se organizacijski prilagodili izazovima. Kazao je kako je stožer Grada Zagreba specifičan jer je nadležan za najveći grad u zemlji.

Civilna zaštita grada Zagreba nam je u tom smislu od iznimnog značaja. Razgovarali smo o mjerama za nacionalnu razinu, ali i za područne urede, dakle o mjerama koje će vijeća gradske četvrti predlagati. Nastavljamo s radom. Sutra je sastanak gradskog stožera i vijeća gradskih četvrti vezano najprije za organizaciju prijevoza za Svi svete. Do kraja sljedećeg tjedna će biti još jedan sastanak, a mi ćemo se u sljedećem razdoblju ponovno sastati kako bismo procijenili situaciju u gradu i razgovarali o mjerama”, rekao je Božinović.

Na pitanje jesu li moguće mjere po četvrtima, Božinović je odgovorio potvrdno. “U ovom trenutku to ne mogu reći konkretno, ali načelno da, ukoliko je žarište u nekom dijelu Zagreba, donosit ćemo mjere usmjerene lokalno”, rekao je ministar i dodao kako su neki kvartovi veći od nekih gradova po broju ljudi.

Moguće ograničenje okupljanja i obvezne maske u zatvorenom

Jučer – Šef HZJZ-a Krunoslav Capak je otkrio kako o uvođenju novih mjera Stožer razgovara posljednjih tjedan dana, a pritom su se sastali s predstavnicima HBK, ugostiteljima i stožerom Grada Zagreba.

“Sigurno je da ćemo uvoditi obavezno nošenje maski u svim zatvorenim prostorima kao i na otvorenima gdje nije moguće držati distancu, a razgovaramo i o ograničenju okupljanja”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš i dodao “Mi nismo donijeli mjere, ali razgovaramo o njima. Imali smo u ovih tjedan dana čitav niz sastanaka na kojima smo razgovarali o mjerama s biskupima i različitim tipovima ugostitelja. Razgovarali smo o svim mogućim mjerama, tome koji su njihovi problemi u provedbi mjera i o tome kako bi oni ograničili širenje koronavirusa”, objasnio je.

“Vrlo je izgledno da će se kao mjera donijeti nošenje maski u svim zatvorenim prostorima i na otvorenim prostorima gdje se ne može izbjeći bliski kontakt. Vrlo je izgledno da će se ići na ograničenje broja ljudi na različitim okupljanjima”, rekao je šef HZJZ-a.

Objasnio je kako sada postoji čitav niz vertikalnih propisa koji govore o različitim okupljanjima poput krizmi i vjenčanja, no sada će se donijeti jedna horizontalna mjera o ograničenju okupljanja iznad kojeg broja će organizator biti odgovoran za provođenje mjera. Isto će vrijediti i za okupljanja koja dosad nisu bila obuhvaćena sadašnjim propisima, uključujući i ona na otvorenom.

“Mi smo obećali da ćemo do kraja tjedna završiti draft verzije novih preporuka, a nakon toga ćemo još kratko prodiskutirati to s glavnim akterima tih mjera i nakon toga će one biti donesene kao odluke”, rekao je Capak.