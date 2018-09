JOVANOVIĆ NAZVAO KUJUNDŽIĆA GOSPODINOM ‘OBEĆANOVIĆEM’: Ujedinjena oporba traži njegovu ostavku

Skupljeni potpisi za opozivom ministra zdravstva Milana Kujundžića

Nakon što je ljetos najavila, ujedinjena saborska oporba danas je na konferenciji za novinare objavila da je skupila potrebnih 31 potpis i u saborsku proceduru uputila zahtjev za opozivom ministra zdravstva Milana Kujundžića, zahtjev su potpisali zastupnici SDP-a, Mosta, HSS-a i Živog zida, a u zajedničkom istupu podsjetili su na “52 razloga zbog kojih smatraju da Kujundžić više ne može obnašati dužnost ministra zdravstva”.

“Ministar Kujundžić u dvije godine mandata propustio je učiniti puno toga pa je zdravstvo danas na nižim granama nego kada je preuzeo funkciju“, ocijenila je Mostova Ines Strenja Linić.

Nabrojila je da Kujundžić nije pokrenuo nijednu reformu, nije organizirao hitnu helikoptersku ni brodsku službu, propustio je donijeti Nacionalni plan za borbu protiv raka, kao i Nacionalni plan razvoja bolnica, uspostaviti učinkovite preventivne preglede, organizirati prioritetne liste, nije donio mjere za ostanak zdravstvenih djelatnika u Hrvatskoj, nije osnovao središnji registar medicinske opreme, nije napravio da transportni T2 timovi postanu reanimacijski, propustio je unaprijediti rad Domova zdravlja, reorganizirati rad HZZO-a, nije akreditirao i kategorizirao zdravstvene ustanove, a čak je, kako je ocijenila, pokušao utjecati i na pravosuđe u slučajevima kada su neki sudovi donijeli presude u korist liječnika i medicinskih sestara.

Liste čekanja su još duže, životni vijek kraći

SDP-ov Željko Jovanović poručio je da zdravstvo mora biti solidarno, sveobuhvatno i svima jednako dostupno. Zapitao je može li se tko sjetiti bilo čega konkretnog što je ministar učinio, a da je unaprijedilo zdravstveni sustav, odgovorivši odmah da nije napravio ništa zbog čega je oporba krenula sa svojom inicijativom. Upozorio je da hrvatski građani žive kraće od ostalih u Europi, da se životni vijek i dalje skraćuje, a liste čekanja koje su ministar i HDZ obećavali skratiti u predizbornoj kampanji sada su još duže. Naveo je slučaj svog prijatelja koji je nedavno za pregled magnetskom rezonancom naručen tek u siječnju 2021. umjesto u roku od šest mjeseci kako je to HDZ obećavao u predizbornoj kampanji. Premijera je pozvao da iz predizbornog programa prođe kroz sva obećanja koja se odnose na zdravstvo, pa ako je zadovoljan, neka na ministarskoj dužnosti ostavi Kujundžića, kojeg je nazvao “gospodinom Obećanovićem”.

Branimir Bunjac iz Živog zida poručio je da je “u ovoj Vladi teško izabrati najnesposobnijeg ministra jer je konkurencija vrlo jaka, ali Kujundžić je svakako u vrhu te liste”.

„U mandatu nije napravio apsolutno ništa, nijedna lista čekanja nije skraćena, nego se čeka čak i po godinu ili dvije na preglede“, kazao je. Dodao je i da sve veća je i smrtnost od raka pa je Hrvatska sada u top 10 zemalja svijeta po smrtnosti, a povećao se i autistični spektar bolesti.

Povećavaju zdravstveni doprinos bez garancije da će sanirati dugove

“Proračun Ministarstva zdravstva iznosi 11, proračun HZZO-a 24 milijarde kuna, plaćamo dopunsko osiguranje, a dugovi rastu. I umjesto da ih se sanira, oni povećavaju zdravstveni doprinos bez garancije da će sanirati dugove”, istaknuo je Bunjac, napomenuvši da Kujundžićev mandat prati niz afera.

Za HSS-ova Davora Vlaovića najkorektnije bi bilo da Kujundžić sam podnese ostavku.

“Neka on baki u Gunji objasni zašto na terenu nema liječnika obiteljske medicine ili zašto ga treba čekati do idućeg četvrtka. Nemaju svi u Hrvatskoj jednako dostupnu medicinsku uslugu, ministar ništa ne poduzima, pacijenti putuju 50 do 60 kilometara i rade pritisak na objedinjeni hitni prijem”, kritizirao je Vlaović. “Neka Kujundžić da ostavku, vrati se u bolnički sustav, radi svoju specijalizaciju u kojoj je dobar i skrati liste čekanja”, poručio je HSS-ovac.