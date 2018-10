JOVANOVIĆ IZVEO PERFORMANS U SABORU: Potrudio se da nitko ne zaboravi sve HDZ-ove afere

Oporbi je uzvratio i njihove prozivke odbacio HDZ-ov Josip Borić, poručujući im da nastoje okaljati mnoge ljude, stranke, ne bi li pronašli prostor za svoju političku platformu

SDP-ov Željko Jovanović u danas je, u petominutnom iznošenju stajališta svoga kluba, izveo za saborskom govornicom svojevrsni performans u kojemu je pobrojao HDZ-ove afere, nanizavši ih na natpise pod sloganom stranke “HDZ: ZNA SE”, a uzvratio mu je HDZ-ov Josip Borić rekavši da njegovoj stranci lekcije dijele bivši ministri koji su i sami završavali u aferama.

Jovanović je djelovanje HDZ-a povezao s korupcijom, nepotizmom i ortačkim kapitalizmom. Podsjetio je i na istraživanja koja su potvrdila da je Hrvatska duboko korumpirana zemlja, s neučinkovitim pravosuđem, što su glavni razlozi zbog kojih svi, a pogotovo mladi i obrazovani ljudi odlaze iz Hrvatske.

“Afera SMS očito ima dva cilja – unutarstranački obračun i zataškati aferu Borg, epski ortački poduhvat trojca Plenković-Dalić-Ramljak, a obje vode do vrha HDZ-a“, kazao je Jovanović.

Jovanović: HDZ ostaje pokret koji RH drži okovanu sukobom interesa i korupcijom

“Potpuno je svejedno vodi li HDZ jednodnevni pukovnik i ratni profiter Sanader ili Plenković, jer je sve to isti HDZ. Vlast HDZ-a uvijek je sinonim za udružene korupcijske poduhvate i sukobe interesa na štetu građana. Tuđman, Sanader, Karamarko, Plenković, HDZ mijenja predsjednike, ali ostaje pokret koji drži Hrvatsku okovanu sukobom interesa i korupcijom“, poručio je Jovanović.

Novo u svemu je, dodao je, što je paraobavještajno i parapolitičko podzemlje s kracima koji sežu čak do Pantovčaka, do “domoljuba u inozemstvu”, da se počelo plesti mrežu i oko premijera, “a pravosuđe istovremeno donosi presude kojima ozakonjuje politički korupciju i trgovinu na najvišoj razini, na razini sabornice jer se od jednog dolazi do kluba s deset saborskih zastupnika”.

Jovanović: Oporba treba reći “Dosta je!”

“To je slika Hrvatske danas i zar se zaista bilo tko u Hrvatskoj danas čudi zašto mladi odlaze. Hrvatska nije oteta, ali je zarobljena u mreži političke trgovine, korupcije, paraobavještajnih i parapolitičkih interesa HDZ-a“, poručio je Jovanović.

Na oporbi je, smatra, da kaže “Dosta je!” te upozorava iz dana u dan na sve afere HDZ-a i traži da pravosuđe napokon postane učinkovito. Za saborskom govornicom izlistao je natpise na kojima je stajalo “HDZ stranka opasnih namjera”, te su pobrojane afere Fimi media, Borg/Hotmail, HYPO, INA, autoceste, dvostruko farbani tuneli, HŽ, Đakovština, Imostroj, Salonit, Jadranska banka, Medicol, Shimadzu. “O svim tim aferama kolega iz HDZ-a svi sve znaju, ali ne znaju i ne čuju pozive Uljanika i 3. Maja. Vjerodostojno“, zaključio je Jovanović.

U kritikama mu se priključila Anka Mrak Taritaš (Glas), iskoristivši naslovnicu uglednog njemačkog časopisa Der Spiegel “Postoji opasnost na Balkanu i zove se HDZ”.

Zapitala se u kojoj zemlji, osim u Hrvatskoj, vlast brine za privatne tvrtke, ne i za one u kojima ima vlasništvo. Tamo gdje je bila privatna tvrtka, Agrokor, premijer i potpredsjednica Vlade su svu energiju uložili da se ta tvrtka spasi, s druge strane imamo brodogradilišta gdje država ima 25 posto vlasništva i kaže – neka sve ide svojim tijekom, ustvrdila je zastupnica.

Borić: Lekcije dijele oni koji su završavali u aferama

Oporbi je uzvratio i njihove prozivke odbacio HDZ-ov Josip Borić, poručujući im da nastoje okaljati mnoge ljude, stranke, ne bi li pronašli prostor za svoju političku platformu. “Mnogi se ne libe predstavljati kao moralne vertikale iako su i sami bili ministri i donosili odluke s kojima u završavali u aferama”, istaknuo je.

Podsjetio je kako su i Jovanović i Mrak-Taritaš bili ministri u Vladi Zorana Milanovića (SDP), pa pobrojao ‘grijehe’ učinjene u to vrijeme, od dizanja PDV s 23 na 25 posto, dizanja cijena svih energenata, predstečajnih nagodbi, “uništenja” preko 100 tisuća radnih mjesta, zatvaranja 70 tisuća obrta, rasta deficita do gotovo 20 milijardi kuna, povećanje javnog duga sa 65 na 90 posto…

Borić: Neka se oporba zabavlja svojim aferama

“I danas vam uredno dođu ovdje i dijele lekcije”, ustvrdio je zastupnik, spominjući i afere ‘Migovi’, nabavu policijskih vozila, aferu Gunja…

Pozivam represivni aparat, koji se zaziva, da to istraži, uzvratio im je.

“Na nama je izbor, hoćemo li se valjati u blatu zajedno s njima, s oporbom koja želi okaljati sve, najviše HDZ, ili ćemo radi svoj posao. Mislim da smo se davno odlučili za ovo drugo, oni neka se zabavljaju svojim aferama”, poručio je Borić.