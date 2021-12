Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Joško Klisović (SDP) poručio je u utorak kako smatra da stavljanje u skupštinsku proceduru prijedloga vraćanja imena Trga maršala Tita nije prioritet svih prioriteta u Zagrebu te da ima važnijih pitanja za građane koje treba urgentno rješavati.

"Jedan od njih je upravo proračun koji nam dolazi u proceduru, ne samo kao proračun za sljedeću godinu nego kao pokušaj kontrole kaosa u gradskim financijama", izjavio je Klisović novinarima i dodao kako njime žele stabilizirati, konsolidirati i nakon toga razvijati Grad odnosno ulagati u razvojne projekte, a građanima osigurati kvalitetne, jeftine i dostupne usluge.

To su, kaže, goruća pitanja, a pitanja imenovanja ulica i trgova će sigurno u nekom trenutku doći na dnevni red, vjerojatno do kraja mandata, jer je riječ o "poremećenoj ravnoteži" koja je važna da Grad može normalno funkcionirati. Napomenuo je da to "neće biti politička trgovina kao što je bila između Hasanbegovića i Bandića".

Komemoracija za obitelj Zec

Za imenovanje ulice ili trga Aleksandrom Zec, rekao je da taj prijedlog još nije u skupštinskoj proceduri i podsjetio da je danas komemoracija za obitelj Zec, na koju ide sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem. Smatra da je veličina hrvatske vlasti, u ovom slučaju vlasti Grada Zagreba, da zločinu kaže da je zločin.

Za imenovanje Trga maršala Tita još je rekao da "svaka osoba koja je zaslužna da imamo Hrvatsku u međunarodno priznatim granicama koje su danas zaslužuje da njegovim imenom obilježimo neki trg ili neku ulicu".

Važno je, dodao je, da se jedinstvo hrvatskog naroda konačno postiglo u Domovinskom ratu, a nije dobro i neodgovorno je ponašanje poticanje bilo kakvog razdora kojem svjedočimo kroz zadnjih 30 godina, gledajući kako se uništavaju partizanski spomenici i demoniziraju vođe antifašističkog pokreta.

Titova bista

Klisović je podsjetio da je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman imao u uredu Titovu bistu, pokušavajući izbalansirati i državnički postaviti one ljude u hrvatskoj povijesti koji zaslužuju da im se oda priznanje.

Micanjem imena Josipa Broza Tita s trga političkim pritiskom gradskog zastupnika Zlatka Hasanbegovića i drugih desnih političara na bivšeg gradonačelnika Milana Bandića, ta je ravnoteža jednostavno nestala, ona je uništena, rekao je Klisović.

U tom kontekstu je, kako je rekao, i prijedlog novog predsjednika zagrebačkog SDP-a Viktora Gotovca da se vrati ime Trgu maršala Tita kako bi se valorizirala njegova povijesna uloga za Hrvatsku, za hrvatski narod i državu koju danas imamo u međunarodno priznatim granicama.

Zamoljen da komentira to što se neki protive toj ideji i kažu da je Tito bio i zločinac, Klisović je rekao da svatko može govoriti ono što misli, no kada se Tito usporedi s drugim liderima i državnicima u svijetu u to doba, onda se može dobiti nova slika.

Problemi u koaliciji?

Na pitanje ima li problema u koaliciji Možemo- SDP te hoće li Klub SDP-a podržati gradski proračun za 2022. s obzirom na to da je Gotovac nezadovoljan ukidanjem mjere roditelj-odgojitelj, Klisović je odgovorio da Gotovac nije rekao da SDP neće podržati proračun i da problema u koaliciji nema.

Klisović smatra da mjera roditelj-odgojitelj nije ostvarila učinak i mora biti modificirana. U kojem obliku će biti održiva - dobit ćemo prijedlog gradonačelnika i onda ćemo prema tome postupiti, ali prema onome što sada imamo u našim koalicijskim razgovorima - SDP će ga podržati, najavio je Klisović.