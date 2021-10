Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Joško Klisović izjavio je u ponedjeljak da se nepodmireni računi, zbog kojih su privatne tvrtke najavile ovrhu Zagrebačkom holdingu, moraju plaćati, ali i dodao da su nastali davno. Istaknuo je i da je politika tvrtki kako će tražiti njihovo podmirenje.

“Svaka tvrtka koja ima potraživanja prema Holdingu, ima pravne mogućnosti, a dio njene poslovne politike je da odluči koju će od pravnih mogućnosti angažirati. Da li su to ovrhe ili je to mirno rješavanje sporova s onima koji im duguju, to je naravno na tvrtkama i svaka od odluka je legitimna”, rekao je Klisović novinarima.

Komentirajući najavljene ovrhe koje su privatne tvrtke, prema pisanju medija, najavile Zagrebačkom holdingu zbog neplaćenih računa, kazao je da se, prema njegovim saznanjima, radi o računima za usluge koje su napravljene davno, bitno prije nego što je nova vlast stupila na dužnost. Ipak, istaknuo je da se unatoč teškom financijskom stanju, računi moraju podmiriti.

Ovrhu pokrenula Reoma, najavila ju i C.I.O.S.-ova tvrtka

Za sada je, prema pisanju medija, ovrhu pokrenula tvrtka Reoma, kojoj gradska "Čistoća" duguje 14 milijuna kuna za odvoz glomaznog otpada, a ovrhu je najavila i tvrtka Ce-za-r, koja je dio C.I.O.S. grupe, zbog duga od 11 milijuna kuna.

“U ovom trenutku treba napraviti raspodjelu prioriteta unutar proračuna - koje će se stvari odmah plaćati, a koje će se plaćati s odgodom. To je nešto što očekujemo da se brzo napravi, ali da se računi moraju plaćati, to je sigurno”, poručio je.

Osvrnuo se i na činjenicu da Gradu i Holdingu na naplatu dolaze potraživanja koja nisu bila prikazana u izvješću koje je novoj vlasti trebalo prikazati kompletan, jasan i precizan presjek financijskog stanje Grada, što nije učinjeno.

'Grad mora naći načina kako će financirati svoje obaveze'

“Neki računi dolaze na naplatu koji uopće nisu bili evidentirani u onom ogromnom dokumentu o tranziciji vlasti, tako da, naravno, kada se sada odjednom pojave, oni su svojevrsno iznenađenje”, istaknuo je.

Klisović je rekao i da nema ažurne informacije o kojem iznosu i broju ovrha je riječ, kao ni o dugovanjima Holdinga.

“Vidjet ćemo koliko će se još tvrtki odlučiti ići putem ovrha, koliko će to biti financijsko opterećenje za Grad, ali Grad mora naći načina kako će financirati svoje obaveze”, poručio je Klisović te istaknuo kako gradonačelnik Tomašević od početka mandata radi na konsolidaciji gradskih financija.