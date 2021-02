JOŠKO KLISOVIĆ: ‘Ne želim biti onaj gradonačelnik koji će šetati gradom i zvati da se pokrpaju rupe, tako se ne vodi grad’

SDP-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika, Joško Klisović, predstavio je svoj izborni program. Jedan od glavnih prioriteta je obnova i razvoj grada, a rekao je i kako će mu Tomašević biti odličan partner u upravljanju Grada

SDP-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba je Joško Klisović, koji je najavio svoje prve poteze, u slučaju da pobijedi na izborima. Peđa Grbin, predsjednik SDP-a rekao je kako je odluka o Klisoviću kao kandidatu bila jednostavna, prenosi N1. “On je profesionalac s više od 30 godina iskustva i znanjem potrebnim za upravljanjem Zagrebom”, rekao je Grbin.

Klisović je na konferenciji za medije predstavio svoj program, a jedan od planova je uvođenje visokih praksi upravljanja u grad “koji će konačno postati metropola, a ne najzapušteniji grad EU-a”. “To hoću i moram promijeniti. Tu me možete držati za riječ”, rekao je Klisović dodajući kako “idemo u direktnu borbu protiv korupcije, da ga vratimo građanima”.

Obnova i razvoj grada – prioritet

Klisović je rekao kako je njegov prioritet obnova i razvoj grada, naglašavajući da grad vapi za rekonstrukcijom. “Također, briga i razvoj ljudskog potencijala grada koji je ogroman. Rekonstrukcija, reforma i reogranizacija Gradske uprave i Holdinga radi kvalitetnijh, bržih, dostupniji i učinkovitijih usluga našim građanima”, kazao je. Dodao je da će se raditi na poboljšanju željeznice u gradu, ali i sporta, a jedan od prioriteta bit će i promet. “Regulacija prometa, semafori i sve ostalo, kako bi gužve bile što manje”. Denivelirat ćemo gradsku željeznicu kako bismo grad učinili funkcionalnom cjelinom”, rekao je.

Naglasio je kako ima dovoljno vremena predstaviti se građanima koji dosad nisu imali prilike upoznati se s njegovim radom. “Ne želim biti onaj gradonačelnik koji će šetati gradom i onda zvati da se rupe pokrpaju, tako se ne vodi grad”, rekao je Klisović.

“Uskladit ćemo radno vrijeme vrtića, optimizirati mrežu vrtića, ako treba subvencionirat ćemo velike tvrtke koje imaju puno zaposlenika da kod sebe otvore vrtiće i tako rasterete gradske vrtiće”, rekao je dodajući kako neće zaboraviti ni starije kojima će osigurati dovoljno mjesta u domovima za starije. Istaknuo je kako će svatko tko dobro radi svoj posao ostati na svojoj poziciji. “Ulagat ćemo u ljudski potencijal Grada”, rekao je, te zaključio predstavljanje svog programa riječima “Do pobjede!”.

S obzirom da ga javnost baš i ne poznaje, Klisović je rekao kako ima dovoljno vremena da se predstavi ostalim građanima. “Oni koji su pratili moj rad, u svakom segmentu mog posla – tu je bilo jako puno poduzetnika. Ja sam bio jedini dužnosnik koji je tražio da ga ocijene korisnici, dakle poduzetnici. A imam tri mjeseca da se predstavim ostalim građanima”, rekao je. Klisovićev plan je proći sve gradske četvrti. “Bit ću gradonačelnik koji će sustavno urediti da sve rupe budu pokrpane”, poručio je.

Odakle novac?

Govoreći o financiranju, Klisović je rekao kako postoji gradski proračun, kao i EU fondovi i razvojni krediti, ali i financiranje od strane samih građana. “Građani sada nemaju povjerenja u Gradsku upravu, u Holding, a to je nešto na čemu ću raditi”, rekao je. “Povjerenje se teško uspostavlja i brzo se gubi. To svi znamo, ali bez povjerenja građana je teško voditi. Možete ga voditi autoritativno, ali ne demokratski”, poručio je Klisović dodajući kako je veliki problem Zagreba i minus u proračunu. A minuse u proračunu Klisović planira riješiti “kreativnim načinima financiranja, racionalizacijom rada, uvođenjem novih tehnologija, saniranjem gradskih infrastrukturnih projekata koji proizvod gubitke, a prije svega ćemo do novaca doći obračunom s korupcijom”, rekao je.

Na pitanje može li Mirela Holy nakon tvita o “dotepencima” i dalje biti dio njegova tima, rekao je kako je izabrala krive riječi. “Ona je htjela upozoriti da neki ljudi izvan Zagreba mogu saznati da ima viška cjepiva. To su padobranci, ne dotepenci. Kako je moguće da Zagrepčani budu zadnji na redu za cijepljenje? Kriv je onaj tko u računicu nije ukalkulirao građane Zagreba. To su i Stožer, HZJZ i svi oni koji su donosili odluku tome tko će se cijepiti po kojem redu”, rekao je.

‘Tomašević će mi biti odličan partner’

Odgovorio je na pitanje zašto smatra da je bolji kandidat od Tomislava Tomaševića iz stranke Možemo. “Mislim da imam puno iskustva u izvršnoj vlasti, imam nešto iskustva u privatnom biznisu, čak sam vodio jedan NGO u civilnom društvu, a imam iskustvo vođenja jednog fakulteta. Kad to sve skupa stavite na kup, kad imate odlučnost koju ja imam, onda mislim da građani mogu sa zadovoljstvom prosuditi da je to osoba koju žele imati kao gradonačelnika. A Tomašević će sigurno imati ulogu u upravljanju gradom. Ja ga poštujem i mislim da će mi biti odličan partner u upravljanju grada. Njegov aktivizam i moje iskustvo mogu doprinijeti da se ovim gradom dobro upravlja”, poručio je Klisović.

Na pitanje je li mu predsjednik Milanović koji je inače njegov prijatelj nešto poručio, rekao je kako se predsjednik ne miješa u njegovu kandidaturu.

Jednoglasno podržan prijedlog

Peđa Grbin se osvrnuo na zahtjev Istarskog stožera za otvaranje terasa kafića kazao kako to nije politikanstvo. “Ako je to politikanstvo, što je onda ono što je premijer Plenković radio u 11. mjesecu kad je odgađao mjere zbog Vukovara. Ovakvo ponašanje Plenkovića je ispod svake razine”, kazao je Grbin.

Predsjedništvo stranke je jučer, podsjetimo, jednoglasno podržalo prijedlog da na lokalnim izborima podrži kolegu Joška Klisovića. Predsjedništvo je jednoglasno podržalo odluku povjerenika u Gradu Zagrebu da za kandidata na lokalnim izborima predložimo i podržimo Joška Klisovića. On je čovjek s 30 godina iskustva u privatnom i javnom sektoru, čovjek stručnosti, strpljenja, mirnoće, znanja, iskustva i drago mi je da ga imamo za kandidata, a nakon 16. svibnja ove godine i za gradonačelnika Zagreba”, rekao je šef SDP-a Peđa Grbin novinarima nakon sjednice.

Dodao je da nije istina da SDP ima alibi za kandidata Zagreba. “Joško Klisović itekako će imati odriješene ruke, a SDP je tu da ga podrži. Cilj nije pobjeda na izborima, nego učiniti Zagreb boljim”, rekao je.

