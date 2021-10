Hrvatske su vlasti u četvrtak zapriječile put k zemljištu kojeg je Joško Joras obrađivao 20 godina i čiji je zakup plaćao Fondu poljoprivrednih zemljišta i šuma Republike Slovenije, javlja ljubljansko Delo. Joras je s južne strane rijeke Dragonje imao 5000 kvadrata zemlje na kojoj su staja sa sjenikom i voćnjak. Uz zabranu pristupa, Jorasu su oduzete dvije krave i kobila.

Joras je to zemljište uzeo u najam od Slovenije još 2002., a prije nekoliko godina je produljio zakup sve do 2047. Do 1993. to je zemljište bilo upisano u katastar slovenske općine Sečovlje, a onda ga je, prema pisanju Dela, Hrvatska jednostrano upisala kao dio katastarske općine Kaštel, koje pripada sudu u Bujama, da bi ga 2007. prodala poduzeću Casino Mulino.

Na štrajk glađu se Joras odlučio, jer mu, kako tvrdi, Slovenija nije pomogla zadržati to zemljište. Zanimljivo i taj je prostor bio dio arbitražnog procesa iz kojeg je Hrvatska istupila. Slovenija je krenula u provedbu arbitražne odluke, ondje gdje to može učiniti bez sudjelovanja Hrvatske.

Tako je svim stanovnicima koji su pripali Hrvatskoj ponuđeno preseljenje i isplata odštete. Na to su pristali Jorasova kćer i sin, ali ne i on, jer, pojasnio je, ne može sudjelovati u transakciji kojom se smanjuje slovenski teritorij.