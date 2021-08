Legendarni radijski voditelj i nekadašnje zaštitno lice Radio Dalmacije Joško Bonaći svakodnevno putuje autocestom A1 od Splita do Šibenika, kako bi došao na posao na jednom šibenskom radiju, a potom se istom prometnicom vraća kući.

Na svojem Facebook profilu opisao je iskustvo koje svakodnevno prolazi vozeći se tih gotovo devedeset kilometara u jednom smjeru. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Prometne nesriće u zadnje vrime na našim cestama me uopće ne čude! Ka šta znate, svaki dan san na Dalmatini ST-ŠI-ST pa van iz prve ruke mogu reć' da me zapravo strah, jer ono šta svaki dan vidin, to je van svake pameti.

I strani i domaći vozači ponašaju se ka da su formule, a ja se osjećan k'o u nekoj video igri u kojoj pokušavan izbjeć' potencijalnu, reć' ću ovo naglas, smrt!! Moja prosječna brzina je 130 do max. 140 km/h, priko toga me straj. Čim vidim, mahom 'Bavarce' koji mi blendaju da se maknem, pitan se 'oću li ih nekoliko kilometri isprid sebe vidit na krovu? Da kojim slučajem iman odobrenje policije snimit sve te 'tukce utrkaljce' na autocesti, još do kraja godine samo od naplaćenih kazni, Hrvatska bi isplatila cili dug... i još bi ostalo.

Meni za honorar! Plaćam svakodnevno visoku cijenu rizika, rizika života, samo zato šta je neodgovornih previše na cesti. Vaš drumski ratnik", napisao je Joško Bonaći.