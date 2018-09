JOSIPOVIĆ O KOLINDINIM IZJAVAMA: ‘Kad sam prvi put čuo te teze mislio sam da je News Bar. No, ona je ozbiljna’

‘Kad sam prvi put čuo te teze, mislio sam da je to šala, da je News Bar. Međutim, ona je ozbiljna. To što je rekla ne odgovara onome što smo proživjeli’, kazao je Josipović

Izjave predsjednice Kolinde Grabar Kitarović bečkom Kleine Zeitungu, u kojima kaže kako se Hrvati u vrijeme bivše Jugoslavije nisu smjeli nacionalno izjasniti na Televiziji N1 komentirao je i njen prethodnik Ivo Josipović prozivajući je zbog krivotvorenja povijesti.

KOLINDA ZA KLEINE ZEITUNG: ‘Tko bi u Jugoslaviji rekao da je Hrvat, prijetio bi mu zatvor’

“Kad sam prvi put čuo te teze, mislio sam da je to šala, da je News Bar. Međutim, ona je ozbiljna. To što je rekla ne odgovara onome što smo proživjeli. To su potpune neistine i krivotvorenje povijesti. No te tvrdnje nisu izrečene samo radi krivotvorenja povijesti, nego i radi mijenjanja budućnosti”, kazao je Josipović opisujući pritom kako je točno i samoj Grabar- Kitarović bilo živjeti u prošlom režimu.

Biografija prve žene države

“Pročitamo li njezinu biografiju vidimo da joj u tom strašnom sustavu nije bilo tako loše, išla je u Ameriku, sigurno nije živjela u tamnici. Ovo krivotvorenje povijesti je u funkciji profiliranja Hrvatske vrlo desno’, dodao je.

Podsjetimo predsjednica je u intervju za bečki list, između ostalog, kazala da je onim akoji su govorili da su Hrvati prijetio zatvor.

“Desetljećima je nama Hrvatima bilo zabranjeno da imenujemo svoje porijeklo. Umjesto da kažemo: ‘Ja sam Hrvat’, morali smo reći: ‘Ja sam iz Hrvatske’. Tko bi iskazao svoj nacionalni ponos, tome je prijetio zatvor… Odrasla sam u komunizmu, i nisam htjela ništa drugo nego da izađem iz toga. Htjela sam biti slobodna. Htjela sam imati mogućnost u dućanu birati između raznih vrsta jogurta, i da ne moram vlastima priopćavati koliko ću kruha trebati idućeg tjedna”, rekla je Grabar Kitarović.