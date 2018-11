JOSIPOVIĆ U SARAJEVU O STANJU U BiH: ‘Hrvatska se treba zanimati za BiH, ali bez zadiranja u ovlasti institucija’ 

“Mislim da se i Hrvati i Bošnjaci i Srbi trebaju u Sarajevu boriti za svoje interese, kao glavnom gradu BiH”, kazao je bivši hrvatski predsjednik iznoseći pritom ocjenu kako su današnji odnosi velikim dijelom rezultat pogrešne procjene o tome što Hrvatska može učiniti kako bi pomogla BiH i Hrvatima koji u njoj žive

Politika prema Bosni i Hercegovini koju vodi aktualna vlast u Hrvatskoj na pogrešnom je putu, a temelji se na nerazumijevanju stvarnih bosanskohercegovačkih problema i potreba ljudi koji žive u toj zemlji, ocijenio je bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović u intervjuu kojega je u četvrtak objavio sarajevski portal Klix.

Josipović, koji boravi u radnom posjetu Sarajevu, podsjetio je kako je tijekom svog predsjedničkog mandata pokušavao održavati dobre odnose s predstavnicima sva tri konstitutivna naroda u BiH, štogod je osobno o njima mislio, a tako se odnosio i prema lideru HDZ BiH Draganu Čoviću, unatoč činjenici da su njih dvojica bili na različitim političkim stajalištima. Upravo na tragu takve politike, drži Josipović, napravljene su korisne stvari za sve u BiH pa tako i za Hrvate koji u njoj žive.

“Sva tri naroda trebaju se u Sarajevu boriti za svoje interese”

“Moj je prijedlog bio da se upravo politika Hrvata koncetrira na europsku budućnost svoje zemlje”, kazao je Josipović, uz poruku kako bosanskohercegovački Hrvati rješenja za svoje probleme trebaju tražiti u Sarajevu, a ne u Zagrebu.

“Mislim da se i Hrvati i Bošnjaci i Srbi trebaju u Sarajevu boriti za svoje interese, kao glavnom gradu BiH”, kazao je bivši hrvatski predsjednik iznoseći pritom ocjenu kako su današnji odnosi velikim dijelom rezultat pogrešne procjene o tome što Hrvatska može učiniti kako bi pomogla BiH i Hrvatima koji u njoj žive.

Hrvatska bi se, smatra Josipović, svakako trebala zanimati za stanje u BiH, ali ne tako da zadire u ono što su ovlasti institucija te države.

“Nastojanja predsjednice Hrvatske nisu dobar način”

Na upit o tome što misli o Željku Komšiću, Josipović je kazao kako ga pamti kao osobu s kojom je korektno surađivao, no problematiziranje Komšićeva ponovnog izbora u Predsjedništvo BiH vidi kao važno unutarnje pitanje za tu zemlju.

“Ovdje je riječ o važnom unutarnjem pitanju BiH, kako će se urediti odnosi tako da što više ljudi bude zadovoljno, da se uklone određene kontroverze. Ali opet, to je nešto u šta se susjedi ne bi trebali miješati. Susjedi bi na primjeren način trebali podržati dogovore i razgovore unutar BiH. Ne vidim načina niti je dobro da se izvana nameće neko rješenje. Vidjeli smo određena nastojanja predsjednice Hrvatske, ali to nije dobar način. Ja sam to jednom nazvao paradnom politikom podrške Hrvatima”, istaknuo je Josipović.

