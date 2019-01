JOSIPOVIĆ RAZMIŠLJA O SURADNJI SA SDP-om: ‘Vrijeme je da ojača i lijeva ruka’

“Mi kao stranka većinom smo socijaldemokrati i bivši formalni članovi SDP-a koji su u jednom trenutku smatrali da stranka ne ide dobrim putem. Međutim promijenile su se okolnosti. Danas je imperativ udruživanje na ljevici i centru ako želimo išta napraviti u ovom društvu”, istaknuo je Josipović

Bivši predsjednik Hrvatske i sadašnji predsjednik stranke Naprijed Hrvatska Ivo Josipović rekao je u srijedu da će idući tjedan izvijestiti članove Predsjedništva o pozivu koji su dobili iz SDP-a za razgovore oko mogućeg ujedinjavanja te je izrazio nadu da će oni biti odobreni i uspješno završeni.

Josipović je na konferenciji za novinare rekao da su poziv od SDP-a da pristupe razgovorima o mogućem ujedinjenju dobili relativno nedavno.

Kazao je da ne postoji vremenski okvir za dogovor s SDP-om. “Razgovarat ćemo pa ćemo vidjeti kakav će biti rezultat”, dodao je.

Nisu se mogli dogovoriti s GLAS-om

Smatra da će tu biti manje prepreka političke naravi budući da su i jedni i drugi socijaldemokrati. Upravo je to, kaže, bilo važno pitanje oko kojeg se nisu mogli dogovoriti s Glasom s kojim su prije SDP-a dugo razgovarali oko mogućeg ujedinjavanja.

“Po mnogočemu smo slične stranke u politici, no u mnogočemu se i razlikujemo, oni su liberali, mi smo socijaldemokrati. Dugo smo razgovarali, bili su to ugodni i korisni razgovori, no ostalo je jedno važno pitanje, a to je u kojoj mjeri je ta naša nova stranka zajednička stranka i koliko ima elemenata liberalizma, a koliko socijaldemokracije i tu nismo našli zajednički jezik te smo odlučili da suradnju nastavimo kao neovisne stranke i da proces ujedinjavanja i okrupnjavanja radimo na neki drugi način”, kazao je Josipović.

Dodao je da je SDP jedan od mogućih puteva, “on je najveća centralna lijeva stranka bez obzira na probleme koji su znani”. “Ne mogu reći hoćemo li se dogovoriti s SDP-om, ulazimo u taj postupak i osobno se nadam dobrom i uspješnom završetku”, naglasio je.

‘Danas je imperativ udruživanje’

“Mi kao stranka većinom smo socijaldemokrati i bivši formalni članovi SDP-a koji su u jednom trenutku smatrali da stranka ne ide dobrim putem. Međutim promijenile su se okolnosti. Danas je imperativ udruživanje na ljevici i centru ako želimo išta napraviti u ovom društvu”, istaknuo je.

Jedini ‘uvjet bez kojeg ne ide’ je da njihovi članovi budu primjereno inkorporirani u rad stranke. To, dodao je, znači da tamo gdje imaju jake lokalne organizacije njihovi članovi zajedno s članovima SDP-a sudjeluju na ravnopravan način u članstvu, a tamo gdje nemaju jako članstvo nemaju očekivanja.

Josipović je istaknuo kako nije ključno pitanje što će svatko od pojedinih članova Naprijed Hrvatska ili SDP-a dobiti ili izgubiti mogućim ujedinjavanjem nego je pitanje hoće li okrupnjavanje na lijevoj strani pomoći Hrvatskoj, socijaldemokraciji i ideji socijalne pravde.

Kaže da mu nije obećana fotelja

Opovrgnuo je da mu je obećano mjesto saborskog zastupnika ili mjesto na listi za europarlament.

Rekao je da je prerano govoriti o tome je li spreman ponovno biti predsjednički kandidat te smatra da se cijela ljevica pa i oporba u konačnici mora udružiti oko onog kandidata koji ima ozbiljne izglede da pobijedi, ali da je prerano govoriti o tome tko je to.

Ustvrdio je da nije otišao iz SDP-a, već se nije vratio u tu stranku nakon predsjedničkog mandata jer je smatrao da SDP, iako je bio na vlasti, ono što je radio nije bilo dobro.

“Upravo zato jer nije osobni interes taj koji nas rukovodi nego politička ideja o potrebi da se ovo društvo promijeni, da drukčije djeluju političke stranke i institucije ove zemlje smo se odlučili suprotno od onoga što većina danas radi. Odlučili smo ući u politički rizik spremni da učinimo sve da socijaldemokracija ojača”, poručio je Josipović.

Izrazio je uvjerenje da će se sva infrastruktura i članstva jako dobro uklopiti u SDP ako dovrše pregovore kako treba.

‘Vrijeme je da se ojača lijeva ruka’

Ocijenio je da je danas Hrvatska otišla jako udesno, ne samo u državnim institucijama već kao i društvo i da je vrijeme da ojača i lijeva ruka.

Odbacio je i nagađanja da je ovaj postupak svojevrsno priznanje da njegov projekt Naprijed nije uspio.