JOSIPOVIĆ O SASTANAKU MILANOVIĆA I PLENKOVIĆA: ‘VNS je po svojoj moći drukčije tijelo nego za vrijeme Tuđmana’

Ivo Josipović o sjednici VNS-a: ‘Ostao je relikt velikih očekivanja javnosti vezano za te sjednice’

Govoreći o jučerašnjoj sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost (VNS) na kojoj su sudjelovali predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković, bivši predsjednik Ivo Josipović izjavio je za N1 televiziju da sve što se dogodilo i način kako je prezentirano govori da je to bila mirna sjednica.

Jospović kaže da je VNS sada bitno drukčije tijelo po svojoj moći nego što je bilo za vrijeme predsjednika Franje Tuđmana. “Ostao je relikt velikih očekivanja javnosti vezano za te sjednice. Kad pogledate formalne nadležnosti, ima ozbiljne nadležnosti kada je riječ o obavještajnoj zajednici”, dodao je.

Aktivacija članka 17. Ustava

Na pitanje što znači donošenje smjernica za rad sigurnosno-obavještajnih službi, Josipović je rekao da je “to jedan program rada vezan uz sigurnosne ugroze. Lista zadaća je jedan program kojih se obavještajna zajednica drži i radi po tome.”

Što se tiče aktivacije članka 17. Ustava, na kojoj je Milanović ranije inzistirao, Josipović kaže da je predsjednik možda i otvorio tu temu, ali da u priopćenju piše samo ono što je dogovoreno. “Nama koji smo izvan politike ili možda nemamo sve informacije, cijela ova situacija djeluje dramatično. Kad je usporedimo sa situacijom na proljeće, ponašanje građana je ležernije, a mjere su blaže”, govori bivši predsjednik.

Napad na Markovu trgu

Kaže da je pratio raspravu vezanu za radikalizaciju i sve što se dogodilo na Markovu trgu. “Bilo je krivo interpretirano sve ono što je Milanović govorio, ispalo je da je opravdavao teroristički čin, što nije bilo točno. Ne čudi me što je oko toga postignuta suglasnost. Mislim da je netočno da je predsjednik relativizirao i na neki način podržavao radikalizam”, rekao je.

Vijeće je osudilo govor mržnje, a Josipović kaže da dolazimo do skliskog terena odnosa izvršne vlasti jer prema pravosuđu su i predsjednik Republike i predsjednik Vlade dio izvršne vlasti.

“Dolazimo opet do pitanja neovisnosti pravosuđa. Kod nas je potpuno pogrešno DORH definiran kao neovisno tijelo. Neovisno pravosuđe je samo sud… Imamo iznimno teško stanje u pravosuđu, najgore je što to u pravosuđu ne žele prepoznati ni priznati. Mislim da je to danas jedan od najvećih društvenih i političkih problema u zemlji”, rekao je Josipović.

