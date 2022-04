Bivši predsjednik Republike i profesor kaznenog prava Ivo Josipović kazao je da bi on vrlo ozbiljno razmotrio zahtjev o pomilovanju Josipa Perkovića i Zdravka Mustača.

"Ispravio bih sve koji misle da bi eventualna odluka o pomilovanju značila oprost zločina. Presuda je tu, pomilovanje ne mijenja odluku o krivnji, ali iz humanitarnih ili razloga pravednosti mijenja odluku o kazni", rekao je Josipović na televiziji N1.

U ovom slučaju, kaže, ima dosta elementa koji bi Milanovića naveli da razmisli.

'Zločin za koji nema opravdanja'

"Okolnosti da je DORH odbacio kaznenu prijavu, izručenje je po mnogim stručnajcima bilo nezakonito jer je nastupila zastara po našem pravu, bio je vrlo neobičan postupak u Münchenu gdje nisu saslušani ključni svjedoci koji su trebali potvrditi da je ubojstvo bilo naručeno iz Beograda, a ne iz lokalnih tijela UDBA-e…", nanizao je Josipović elemente koje bi trebalo uzeti u obzir prije odluke o pomilovanju.

Istaknuo je da treba imati na umu postojanje pravomoćne presuda te činjenicu da je riječ o zločinu za koji nema opravdanja.

"Lex Perković je fama koja je uključena u tu borbu političkih snaga još iz doba Jugoslavije, to je rat koji vodi desna politička emigracija protiv UDBA-e i obrnuto. Svi prigovori koji se izriču prema odluci o izručenju gospodina Perkovića zapravo nemaju veze s Lex Perković", rekao je bivši predsjednik Republike.

'Gotovina pokazao da misli svojom glavom'

Na pitanje bi li potpisao zahtjev o pomilovanju, Josipović je kazao da bi "vagao i ozbiljno razmislio o razlozima pravednosti i jednakosti ljudi pred zakonom".

"Imamo gotovo indentičan slučaj gdje je gospodin Vukušić osuđen u Njemačkoj na doživotni zatvor zbog ubojstva. Pušten je, odmah je u Saboru dobio posao baratanja dokumentima UDBA-e, a danas je uvaženi član nekih institucija i bio je jedan od ključnih ljudi u Perkovićevom predmetu što ne daje lijepu sliku", rekao je Josipović.

Osvrnuo se i na Antu Gotovinu koji je supotpisao pismo zahtjeva za pomilovanjem Perkovića i Mustača. "General Gotovina je više puta pokazao da misli svojom glavom i da nije zadrt čovjek. Svoje stavove iznosi hrabro, otvoreno i argumentirano", rekao je.

Smatra da je lustraciju trebalo fokusirati na one koji su prekršili ljudska prava i norme te sudjelovali u likvidacijama. "Puno članova Vlade je surađivalo s UDB-om pa je i to jedan od razloga zašto nije došlo do lustracije", ustvrdio je Josipović na N1.