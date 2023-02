Josipa Rimac nakon dvije i pol godine medijske šutnje dala je intervju za RTL Danas. Zadnji je put javno govorila prije 2 i pol godine kada je izašla iz Remetinca.

bivšu kninsku gradonačelnicu Josipu Rimac te još osmero okrivljenih, među njima i Gabrijelu Žalac, USKOK je optužio da su davanjem mita te zlouporabom položaja i ovlasti pogodovali investitoru iz Knina za izgradnju vjetroelektrane, za što je Rimac od njih ukupno dobila više od milijun kuna.

" "Do danas nijedna optužnica nije potvrđena, a mnogi su imali za štošta komentirati. Zato sam odlučila ja nešto reći.", rekla je istaknula da dobiva brojne prijetnje.

'Dobivala sam i po 200 prijetnji, ne samo ja nego i obitelj'

" "Jesam, ne jednom, nego više puta. Ne samo ja, nego i članovi moje obitelji. Voljela bih znati tko mi je slao prijetnje, ja sam to sve prijavila policije. Dobivala sam i po 200 poruka uslikanog sadržaja preko pre-paid telefona.", objašnjava i nastavlja: "Ja se ne bojim nijedne poruke. Nije ugodno da se kopa po vašem životu. Nije ugodno da svi čitaju poruke iz istrage o stvarima koje mi se stavljaju na teret. Poruka je bila jasna - ako budete govorili, imamo i mi što pokazati. Postavljam pitanje, sudi li mi se na taj način za djela koja mi se stavljaju na teret ili mi se sudi za život.",

'Nema ništa što bi upućivalo na kriminal'

Na pitanje trebaju li se drugi bojati njenog telefona, odgovara da nema ništa što bi upućivalo na bilo kakav kriminal. "U svim komunikacijama i porukama, a opet da ne ulazim u segmente koji su dio istrage, nema ništa što bi upućivali na bilo kakvu vrstu kriminala. Ja nisam ubojica, netko tko je trgovao ljudskim organima, niti narkoticima." Na pitanje što misli tko pušta poruke nje i Gabrijele Žalac dodaje da su već i prije izlazile. "Te poruke su samo jedan set poruka. U trenutku dok sam lišena sa slobode su izašle sve poruke i komunikacije koje su bile u posebnim dokaznim radnja. Izašlo je u vremenu kada nisam smjela ništa komentirati jer je trajala istraga."

'U mojoj komunikaciji ima puno inicijala, ali to je zadiranje u sadržaj predmeta'

Tko je AP, kaže, ne smije komentirati. "U mojoj komunikaciji imate jako puno inicijala, nadimaka. Imate inicijale AP, to je zadiranje u sadržaj predmeta i o tome ne mogu govoriti. Ako to sutra bude dio spisa, o tome ću moći govoriti.", kaže.

Nije htjela komentirati ni njegovu ulogu u aferi Softver. "Pa, što se tiče same afere Softver ja nisam niti svjedok niti sam imala bilo kakvog doticaja, a opet kažem, nisam od onih koji će komentirati niti istrage niti nepravomoćne optužnice."

Da, pričala sam o vjetroelektranama sa Šipek

Ipak, puno je rječitija o dopisavanju s Hrvoj Šipek.

"Ono što ću potvrditi, da, razgovarali smo i tema je bila vjetroelektrane. Sam sadržaj razgovora, nažalost, ne mogu danas komentirati niti s vama niti s javnosti sve do trenutka dok ne vidimo hoće li i taj segment biti sastavni dio optužnice koja će se naći u sudskom postupku, a tada ćemo o svim detaljima, a jako dobro se sjećam znači svih detalja pa i rasporeda sjedenja, ali ono što imam potrebu naglasiti, ja ne vidim ništa sporno u tom sastanku. A reći ću i zašto. Kao dužnosnik znači sam ukazivala na probleme s kojima se susreću kako poduzetnici, ali tako i čelnici znači jedinica lokalne i regionalne samouprave. Kada u različitim tijelima znači imate tumačenje i različitu praksu tumačenja određenih odredbi zakona jednostavno se nađete u jednom začaranom krugu."

Zašto Šipek tvrdi da sastanka nije bilo?

"Pa vidite, to ćete morati pitati glavnu državnu odvjetnicu. Ali ja vam mogu samo reći da ne vidim ništa sporno u tom sastanku. Niti, znači u načinu komunikacije kada želite riješit problem i spor koji znači ima Republika Hrvatska, poduzetnik, a inače projekt je od općeg interesa, ne samo za područje Knina, nego i šire. I ono što je važno to nije bio jedini sastanak u Državnom odvjetništvu, vezano za vjetropark Krš-Pađene i to nije bio jedini sastanak na kojem se upozoravalo na problematiku, znači imovinsko-pravnih odnosa, odnosno različitih tumačenja i stavova o zakonskim odredbama."