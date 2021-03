Iz tajnih snimki istražitelji su utvrdili da je novac upravo u vrijeme, dok je bila u kontaktu s vlasnicima vjetroparka, te stočarima, ulagala u kuću u Vodicama koja je upisana kao vlasništvo njezinog oca Josipa Čuline

Bivšoj državnoj tajnici Josipi Rimac, koju se istražuje u aferi vjetroelektrane, sud je nakon uhićenja blokirao dio imovine, među ostalim i kuću u Vodicama u vlasništvu njezinog oca Josipa Čuline. Rimac je na to uložila žalbu, tvrdeći da je kuća doista očeva, a ne njezina. Nakon uhićenja čak je tvrdila da nema ikakve imovine. No, odgovarajući na žalbu, predstavnici USKOK-a priložili su tajne snimke razgovora Josipe Rimac iz kojih jasno proizlazi da je kuća njezina. Zato joj je sud žalbu i odbio, otkriva Telegram.

Sud je prihvatio kao relevantne dokaze iz kojih je proizlazilo da je upravo u tu kuću uložila novac koji je, kako se sumnja, dobila kao mito pogodujući vlasnicima tvrtke C.E.M.P. Milenku Bašiću i Draganu Stipiću za njihov projekt vjetroparka Krš Pađene. Dio mita dobila je jer je pomagala stočarima da Ministarstvo poljoprivrede donese zakon koji će im omogućiti da dobiju najbolje pašnjake, iako za to nemaju uvjete.

JOSIPA RIMAC KROZ NASELJENO MJESTO VOZILA 130KM/H, ALI NISU JOJ UZELI VOZAČKU: Objašnjenje je legendarno

Izjavila da nema nikakve imovine

Jedna od optužbi zbog kojih se Rimac istražuje je i pogodovanje Nikoli Lapčiću, vlasniku Stolarije Lapčić iz Knina na natječaju za 185 tisuća kuna potpora Ministarstva gospodarstva. Nakon što je Lapčiću pomogla u tome, angažirala ga je navodno na postavljanju kuhinje, stolarije i ugradbenih ormara upravo u vikendici u Vodicama, ali i u svojoj obiteljskoj kući u Kninu. I Lapčić je zbog toga osumnjičen.

Josipa Rimac je na prvom ispitivanju izjavila da nema baš nikakve imovine. No, iz tajnih snimki istražitelji su utvrdili da je novac upravo u vrijeme, dok je bila u kontaktu s vlasnicima vjetroparka, te stočarima, ulagala u kuću u Vodicama koja je upisana kao vlasništvo njezinog oca Josipa Čuline.

Istražitelji su pronašli i kupoprodajni ugovor gospodina Čuline za tu kuću koja, međutim, nije upisana ni u katastar ni u zemljišne knjige, a izgrađena je bez građevinske i bez lokacijske dozvole. Zatim su to povezali s tajno snimljenim razgovorom Josipe Rimac iz siječnja 2020. kada je svojoj sestri Biserki Vujić rekla da kreće uređivati kuću u Vodicama.

OSUMNJIČENICI IZ AFERE VJETROELEKTRANE SAMI SE JAVILI U REMETINEC: Nikome nije jasno kako su uspjeli ući iz BiH u Hrvatsku

Snimljena u razgovorima s izvođačima radova

Tih dana i s ostalim sestrama razgovarala je o ovoj kući. Jedna ju je pitala: “Jeste se vi uknjižili na to ili mi imamo tu jednu petinu”. Na to joj je Josipa Rimac, kako je navedeno u transkriptima, odgovorila: “Nisam se ja ništa uknjižila, to je na milom tati, svi sve znate, a ko ne bude znao, njemu na dušu”.

Snimljena je i kako naručuje podne obloge i ostali materijal za obnovu kuće, te kako objašnjava da će “još ulagati pa će cijena biti veća te će je jednog dana prodati”. Dodatni argument da se radi upravo o nekretnini Josipe Rimac istražitelji su pronašli i u razgovoru koji je 7. ožujka 2020. snimljen između nje i njezine sestre Marije Čuline Rapo. Ona je sestri objašnjavala da je podnijela zahtjev za pomoć i njegu u kući za tatu te je tom zahtjevu priložila dokumentaciju o njegovoj nekretnini u Promini, jer drugih i nema. Josipa Rimac, međutim, podsjeća sestru da bi upravo nekretnina u Vodicama mogla biti problem.

Prije uhićenja Josipa Rimac snimljena je još i u razgovorima s izvođačima radova za kuću u Vodicama. S njima je dogovarala materijale i boje i plaćanje troškova. U jednom je, stoji u transkriptima rekla: “Oko svih svojih kombinacija oko Vodica, od neke prodaje i nekih ponuda, odlučila sam urediti onaj kat…”. Dogovarala je, dok su ju istražitelji tajno snimali, i postavljanje klima uređaja i postavljanje tendi i nadstrešnice i keramike i rasvjete. Sestri je, također u to vrijeme, javila da “ide u Šibenik da vidi što su joj majstori napravili”.

BIH SUD ODREDIO IZRUČENJE BAŠIĆA HRVATSKOJ, ALI…: Još uvijek nema odluke o izručenju tipa koji je nudio mito Josipi Rimac

Na računu nema podataka o kupovini namještaja

Kada je uhićena kod nje su pronađeni i računi za koje se vjeruje da potječu upravo od nabavke opreme za kuću u Vodicama, te tablica s datumom 28. siječanj 2020. s prikazanim stavkama kupljenog namještaja na ukupan iznos od 115.347 kuna. Krajem svibnja preko interneta je kupila još namještaja vrijednog 52.886 kuna.

Sve ovo USKOK je povezao i sa sumnjom da je većinu plaćanja obavljala u gotovini, jer joj je u tom istom periodu tekući račun stalno bio više desetaka tisuća kuna u minusu. Plaćom koju je dobivala kao državna tajnica podmirivala je račune za režije i hranu, te svari za dijete, utvrdili su istražitelji, dok na računu nema podataka o kupovini namještaja ni ostale opreme za kuću. Zbog toga sumnjaju da je sve to kupila novcem koji je dobila kao mito.