JOSIPA RIMAC NE ŽELI BITI SIMBOL KORUPCIJE: Zatražila je kućni pritvor: ‘U teškoj je depresiji, pod lijekovima i sedativima svaki dan’

‘Ona je u lošem zdravstvenom stanju, teškoj depresiji, to je stanje akutnog stresa, ona je pod lijekovima, sedativima svaki dan’

Postoji li u Hrvatskoj mogućnost kućnog pritvora? U zakonu: da! I to već više od deset godina. No, nakon što je odvjetnik Josipe Rimac upravo tu mogućnost predložio sudu, a on je odbio, RTL je istražio je li uopće ikome u Hrvatskoj određen istražni zatvor u domu, kome se ta mjera izriče, ali i kako funkcionira u praksi.

Josipa Rimac sve teže podnosi dane u Remetincu. “Ona je u lošem zdravstvenom stanju, teškoj depresiji, to je stanje akutnog stresa, ona je pod lijekovima, sedativima svaki dan i nisam siguran da zdravstvena zaštita koju može pružiti jedan istražni zatvor može biti dostatna takvoj situaciji”, izjavio je Anđelko Jureško, odvjetnik Josipe Rimac.

Prošli put odvjetnik je od suda tražio i da joj se zatvor zamijeni kućnim pritvorom, ali je odbijen, iako po njegovim tvrdnjama za to ima razloga. “Radi se o nenasilnoj osobi, dakle, okrivljena Josipa Rimac ne spada u kategoriju nasilnih osoba i u konkretnom slučaju ne radi se o nasilnom kaznenom djelu”, poručio je Jureško za RTL.

Iznimka kod ranjivih skupina

Istražni zatvor u domu sudovi gotovo nikad nisu određivali, osim kod ranjivih skupina. “Radi se prije svega o invalidima, trudnicama i osobama starijim od 70 godina”, pojasnio je Krešimir Devčić, glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu.

Uz sve to, u Hrvatskoj nema elektronskih narukvica, pa se do sada zamišljalo da se to kontrolira uz pomoć klasičnog videonadzora. “Tu se onda javilo niz problema, pitanje ukućana, pitanje susjeda, pitanje susjednih stanova, kuća i tako dalje i naravno njihovih privatnosti. S obzirom na tu činjenicu, ta mjera nije zaživjela u realnom životu”, rekao je Devčić.

Elektroničke narukvice

O elektroničkim narukvicama govori se već 15 godina, ali nikako da taj projekt zaživi. Prošle godine čak je i nekoliko zatvorenika bilo u pilot projektu gdje su odslužili kaznu zatvora s narukvicom. “Dobra je stvar što se tiče tog elektroničkog nadzora za ovakva kaznena djela lakša, čist dobro, pod nadzorom si, ne možeš ništa napraviti”, izjavio je bivši zatvorenik.

Ali zašto na kraju nisu povučeni novci iz EU fondova za projekt na kojemu bi se moglo uštedjeti dosta novca, ostaje misterij. Jer, ovako jedan zatvorenik državu na dan košta tristotinjak kuna.

Ne želi biti simbol korupcije

Kakva god da odluka žalbe bila, Rimac iz zatvora poručuje kako ne želi biti simbol korupcije kakva je predstavljena u javnosti. Niti se želi braniti na način da nekog optužuje.

“Ne radi se o teškim kaznenim djelima, to na prvi pogled za javnost, široku javnost može izgledati strašno: državna tajnica je namještala ispite, ali kad pogledate opise i kazne i kad se sjetite nekih drugih slučajeva u našoj pravosudnoj prošlosti baš to i nije nekakvo teško optuženje”, rekao je Jureško.

Tvrdnje suda da Rimac može utjecati na svjedoke ako će kaznu služiti u svom domu, odvjetnik, pored silne tehnologije, smatra smiješnim jer utjecati na svjedoke, onaj tko želi, može vrlo dobro i iz zatvora.

