JOSIPA RIMAC, NAKON SVEGA, IMA PRAVO NA 6+6 PLAĆE, A ŠTO NA TO KAŽE PLENKOVIĆ: ‘Što ja sad tu mogu? Takvi su propisi’

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na trenutne afere koje u predizborno vrijeme uzdrmavaju HDZ

Premijer Andrej Plenković tijekom puštanja u rad nove proizvodne linije u tvornici kablova Elka, komentirao je afere u koje je uključen sve veći broj njegovih bliskih suradnika u Vladi.

“Ja ne vidim ništa sporno u odluci ministra Ćorića, to je bilo po modelu i za druge vjetroelektrane, što sam ja upoznat. Ministri su odgovorni za svoj posao. Postoje jasno razlučene nadležnosti onoga što odlučuje Vlada, a što ministri. Ne može Vlada sve donositi, jer onda ne bismo stali sa sjednicama Vlade. Sve što se treba provjeriti je provjerljivo. Morate imati minimum delegacije i minimum povjerenja, ne možete o svemu sami odlučivati”, poručio je Plenković, komentiravši potpise ministra Tomislava Ćorića na dva sporna memoranduma.

ĆORIĆ JE OSOBNO DEBLOKIRAO PROJEKT NA KOJEM SU PLJAČKALI RIMAC I HDZ-OVCI: Sada ne želi otkriti je li došlo do jednog sumnjivog sastanka

ĆORIĆEV POTPIS NA DVA BITNA DOKUMENTA: Ministar je potpisao Memorandum o Ini, ali i dokument o spornim vjetroelektranama

Velike razlike između afera

Nakon uhićenja Josipe Rimac HDZ ju je vrlo brzo razriješio svih dužnosti koje je obavljala, a Plenković smatra da izbori nisu razlog tome te upozorava da postoje velike razlike između “afere vjetroelektrane” i slučaja čak 15 ministara koji su otišli iz njegove Vlade.

“Molim da ne generaliziramo priče oko ove Vlade, ministara i njihove odgovornosti. Od svih trešnji da bi se srušila Vlada, od 2017., od apsolutno nebitne fusnote kod ministra znanosti i obrazovanja pa do ne znam koje akcije, bile su politički orkestrirane od ljudi koji ne žele ovu Vladu. Kad pogledate objektivno, gdje su ti procesi?”, upitao je Plenković, a kada je dobio odgovor da se vodi postupak protiv Lovre Kuščevića, poručio je da je to postupak koji se vodi zbog događaja otprije deset godina: “To je nešto što nije imalo veze s ovom Vladom i to je bit.”

BAČIĆ NAJAVIO: ‘HDZ će predstaviti program u kojem će posebno poglavlje posvetiti borbi protiv korupcije’

‘Cooling off’

Za N1 je prokomentirao i je li u redu da Josipa Rimac nakon uhićenja i smjene sa svih dužnosti ima pravo na naknadu plaće po modelu 6+6 mjeseci. Poručio je da je to trenutni zakonski okvir.

“Mislim da je to krajnje neobična situacija. Ne imenujete ljude na dužnosti da bi se bavili poslovima koji su nevezani za njihove nadležnosti, a ovo je očito bilo apsolutno s one strane zakona. Što ja sad tu mogu? Takvi su propisi. To postoji zbog toga da ne odete iz ministarstva X u firmu Y kojoj bi na neki način moglo pogodovati to što ste radili u ministarstvu. To se zove cooling off period. Ovo je neka druga vrsta cooling offa”, rekao je Plenković i dodao kako tek treba vidjeti hoće li ona zatražiti naknadu plaće.

Komentirao je i činjenicu da su muškarci nositelji svih HDZ-ovih lista, osim u dijaspori te poručio da se radi o političkim porukama i da su svi oni koji su na listama pozicionirani i u stranci, od njega kao predsjednika stranke, do drugih u stranci i u Vladi.

JOSIPA RIMAC I DALJE IMA PRAVO NA IZDAŠNU PLAĆU: Uz to, Ministarstvo joj je plaćalo i najam stana – nije mali iznos…