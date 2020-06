JOSIPA RIMAC GUBI MJESTO U JOŠ JEDNOJ INSTITUCIJI: ‘Ne bismo si nikad oprostili da u našim redovima postoji netko takav’

Procedura razrješenja je takva da predviđa konzultaciju s operativnim tijelom čije se mišljenje sada očekuje. Nakon toga slijedi sazivanje izvanredne skupštine koja će se, po Jelićevim riječima, održati i ako Stožer ne dozvoli sastanak uživo, u online obliku

Hrvatski crveni križ pokrenuo je postupak za razrješenje Josipe Rimac s mjesta potpredsjednice te institucije, javlja Novi list.

“Jako smo osjetljivi na takve pojave, ne bismo si nikad oprostili da u našim redovima postoji netko takav”, rekao je predsjednik HCK Josip Jelić na današnjoj konferenciji za novinare.

Procedura razrješenja je takva da predviđa konzultaciju s operativnim tijelom čije se mišljenje sada očekuje. Nakon toga slijedi sazivanje izvanredne skupštine koja će se, po Jelićevim riječima, održati i ako Stožer ne dozvoli sastanak uživo, u online obliku.

Načelnica općine Gračac Nataša Turbić priznala da je uzela mito?

Među uhićenima u aferi koja je zatresla Hrvatske šume, uhićena je i načelnica općine Gračac Nataša Turbić. Kako doznaje Zadar news, upravo je Turbić priznala da je uzimala mito, ali da ga nije tražila. Sumnja se da je Rimac posredstvom kninskog gradskog vijećnika Marinka Tokmačije utjecala na HDZ-ovu načelnicu Gračaca Turbić da raspiše prilagođeni natječaj i izabere ponudu šibenskog i zagrabačkog poduzetnika za zakup zemljišnih čestica gračačkih poljoprivrednih zemljišta i krških-pašnjaka.

Određen joj je jednomjesečni pritvor

Podsjetimo, Josipa Rimac, bivša državna tajnica u Ministarstvu uprave, prvoosumnjičena je u slučaju u kojem ju se tereti za trgovanje utjecajem, zloporabu položaja te davanje i primanje mita, a sve ono za što je osumnjičena počinila je od početka 2019. pa do svibnja 2020. godine. USKOK ju je prisluškivao i pratio. Jučer je za nju i još šestero osumnjičenika određen jednomjesečni pritvor.

Jedan od svjedoka, na kojeg bi možda mogla utjecati je i čovjek kojem je koncem veljače kod svoje vikendice u Vodicama pričala o projektu na kojem radi. Još nije jasno kakve veze ona, kao državna tajnica u Ministarstvu uprave ima s projektom vjetroelektrana, a što je i kako je na tom projektu “radila”, razloga je zašto se sada nalazi iza rešeta. Svom sugovorniku pričala je o vjetroparku, a njega je zanimalo tko je investitor projekta. Ona mu odgovara da je to Bašić Lager, a on joj odgovara: ”Znači to su ti tvoji kanali i sada kada bude duvalo, ti puniš džepove.”

”Treba raditi. Netko kaže, ne može se. Ma može se”, odgovara mu Rimac. Njen sugovornik joj na to postavlja retoričko pitanje: ”A kome ćeš pogodovati, ako ne investitoru?”. Ovo je tek jedan u u nizu tajno snimljenih razgovora koje je Rimac vodila s radnim ljudima, javlja Večernji list.

Nadzirali njezine razgovore u vozilu

USKOK-ovi istražitelji su nadzirali njezine razgovore u vozilu, no višemjesečna istraga je prekinuta nakon što je ona prošlog tjedna u svom autu pronašla ‘bubicu’. Prijavila je to policiji i nije bilo druge nego da USKOK brzo okonča akciju. U posao, za koji je Rimac obećano 45.000 eura, uključila je svoju sestru Nediljku Radić, kojom je jednom prigodom kazala: ”Ja sam njima jasno rekla da im neću riješiti ovo što im gori, dok god oni tu policu osiguranja ne raščiste s vama. Pa neka biraju. Nekad moram biti i bezobrazna.” Josipa Rimac o svojim “poslovima” vrlo otvoreno priča, pogotovo kada razgovara s Antom Sladićem, koji je završio u Remetincu kao i ona.

Sladić i Josipa Rimac često komuniciraju, nakon čega se sastaju u njezinom vozilu ili stanu, a on je taj koji joj donosi novac. Ponekad je, kako se sumnja, taj novac za nju, a ponekad za druge. Recimo za Ružicu Njavro, koja se sumnjiči da je kod ministrice Marije Vučković inicirala izmjenu Uredbe o zakupu šumskog zemljišta, za što, kako se sumnja dobila 10.000 eura, a bilo joj je obećano još 500.000 kuna. Iznos od 10.000 eura, Josipa Rimac je početkom travnja u svom vozilu predala Ružici Njavro, a tada joj je prenijela i Sladićevu poruku. ”Ante ti je rekao da mi to poguramo, a da on stoji iza onog što je zadnji put rekao i da, kada sve to prođe sigurno imaš svojih 500.000 kuna. A sada ti je poslao ovo da imaš za Uskrs”, kaže Josipa Rimac Ružici Njavro, predajući joj 10.000 eura, dok se Ružica Njavro smije.

Svoj motiv za pomaganje Sladiću Josipa Rimac našla je u dva građevinska zemljišta, jer je on spreman na nju prepisati oko 10.000 metra kvadratnih kod Rogoznice, javlja Večernji list.