JOSIP MANOLIĆ JE NADŽIVIO I SVOJU DRUGU SUPRUGU; Preminula je Mirjana Ribarić: ‘Tješi me da se više neće mučiti’

Mirjana Ribarić, druga supruga Josipa Manolića, preminula je u utorak navečer u jednoj zagrebačkoj bolnici od posljedica raka pluća

Druga supruga 100-godišnjeg Josipa Manolića, 64-godišnja Mirjana Ribarić, preminula je u utorak navečer u jednoj zagrebačkoj bolnici od posljedica raka pluća. Manolić je nesretnu vijest doznao u Novom Vinodolskom, gdje je bio na odmoru.

“Jako mi je teško, baš se mučila pred kraj. Bolovala je od raka pluća. Prvo se liječila doma, potom je otišla u bolnicu. Jedino me tješi da se više neće mučiti. Strašno je gledati kako se netko bori za dah”, rekao je za 24sata utučeni Manolić.

Zajednički politički život

On i Mirjana poznavali su se godinama prije nego što su stupili u brak. Odgojiteljicu u SOS Dječjem selu Lekenik, Manolić je još 1999. kandidirao na parlamentarnim izborima na listi svoje stranke Hrvatski nezavisni demokrati. On je bio šef stranke, a ona nositeljica liste za dijasporu, no nisu uspjeli ući u parlament, nakon čega se Manolić povukao iz političkog života. Ribarićeva se našla na listi iste stranke pod vodstvom Zlatka Canjuge i na izborima 2003., ali također nije ušla u Sabor.

Vjenčali su se na Krku 2016. godine, a Manolić je otkrio kako nisu imali novca za svadbu, već samo za ručak, a nisu otišli ni na medeni mjesec. “Ta naša ljubav nije od jučer. Iza nas je višegodišnji zajednički život. Odlučili smo ga okruniti brakom jer više nije bilo smisla živjeti u izvanbračnoj zajednici. Pa mi smo ozbiljni ljudi u ozbiljnim godinama”, rekao je tada Manolić.

Prva supruga mu stradala u požaru

Njegova prva supruga, Marija Eker Manolić, preminula je 2003. godine u 82. godini života od posljedica požara.