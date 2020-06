JOSIP KREGAR O IZBORIMA: ‘Čeka nas jesen puna kriza. Najveću šansu ima stvaranje nestabilne većinske koalicije’

Josip Kregar osvrnuo se i na nadolazeće parlamentarne izbore te rekao da su građani nezadovoljni i da žele promjene

Josip Kregar, profesor s zagrebačkog Pravnog fakulteta te predsjednik SDP-ova savjeta za politički sustav, gostujući na N1 kazao je kako se tema pravosuđa može izbjeći u kampanji “jer je Hrvatska zemlja u kojoj se nezakonitost tolerira”. Naveo je da se povremeno pojavljuju afere u kojima se vidi da iza formalnih institucija postoje klike, neformalne veze i da se za vlastiti interes koristi funkcija te dodao kako je to prevršilo svaku mjeru.

“Osuđeni se često bore da ne završe na izdržavanju kazne, a porblem je i što se osuđeni mogu naći na izbornim listama. Povjerenje u zakon je palo na najniže razine i to smeta ljude. Imamo cijeli niz paradoksa. Ne koristimo demokratske standarde koji postoje u demokratskim državama… Izbori podsjećaju na obračun između političkih frakcija, ne odražavaju ideal demokracije…”, kazao je Kregar na N1.

‘DORH ne može riješiti probleme u Hrvatskoj, a slučaj Rimac naštetio je HDZ-u’

Kada je riječ o DORH-u, Kregar kaže kako se nalazi u jako teškoj situaciji i dodaje kako DORH ne može riješiti probleme u Hrvatskoj. Ističe da se pažnja javnosti želi skrenuti s važnih stvari i da se tako želi relavitizirati politička.

“Pritisak na DORH može rezultirati krajnje negativno za onog tko to radi… Nisu svi isto tretirani u tim postupcima. Oni koji imaju novca kratko ostaju u Remetincu. Ako si mali lopov, nastradat ćeš, ako si veliki lopov, izvući ćeš se”, prokomentirao je. Skreće se pažnja na ono tko je što rekao, a ne na ono što je istina. Vidi se da je gospođa Rimac bez problema nazivala prijatelje i stranačke poznanike i s njima dogovarala poslovne aktivnosti. to ne bi bilo moguće u demokratski uređenim državama. To je u velikoj mjeri naštetilo HDZ-u. Radilo se o slučaju. Sama operacija je očito daleko veća od primanja mita, radi se o nečemu zbog čega smo se u prošlosti već osramotili kad su u pitanju obnovljivi izvori enegije. Strani investitori su odustajali kada su vidjeli sa čime imaju posla”, kazao je Kregar te dodao, da kada se radi o važnim institucijama, vladajući biraju ljude koji su nezainteresirani za taj posao ili će otići u mirovinu.

O parlamentarnim izborima

Josip Kregar osvrnuo se i na nadolazeće parlamentarne izbore te rekao da su građani nezadovoljni i da žele promjene.

“Interesantno je da se više ne zna tko će biti pobjednik izbora. Ne čeka nas rascvjetano proljeće nego jesen puna kriza. U takvoj situaciji, vlast bez legitimiteta i većine, malo će moći učiniti… Ulazimo u krizno razbolje u kojem se neće moći lako eksperimentirati s ustavnim ovlastima, u kojem kompromsi i suradnja vode iz krize, a ne u njezino produbljivanje. Svi će govoriti da je velika koalicija nevoljka, ali nužna. Vjerojatno je stvaranje nestabilne većine – ustupcima u vlasti. Vidimo da ni desnica nije sasvim isključila mogućnost s SDP-om, a SDP s manjim strankama. Stvaranje nestabilne, ali većinske koalicije po meni ima najveću šansu”, zaključio je Kregar za N1.

