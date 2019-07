JOSIP JE IMAO TEK 27, NEDAVNO SE OŽENIO I DOBIO I BEBU: ‘Bio je momak za poželjeti’

Josipu Briškom je misija u Afganistanu bila prva izvan granica Hrvatske, a mnogi ga pamte kao marljivog i dobrog čovjeka

Poginuli hrvatski vojnik Josip Briški imao je samo 27 godina. Živio je u Sesvetama s roditeljima i sestrom te suprugom i jednogodišnjim sinom. Ispred obiteljske kuće parkirana su vozila Hrvatske vojske te vozilo Hitne pomoći s vojnim registracijama. S njegovom obitelji je cijeli dan i doktorica, a veliki broj pripadnika HV-a dolazi izraziti sućut, javlja 24 sata.

“Rijetko sam ga viđao otkad je otišao u vojsku. Nedavno se oženio i dobio dijete, kaže susjed. Kao mladić, prije no što se priključio vojsci, Josip je, pričaju nam susjedi, radio kao dostavljač. Uvijek je bio pristojan. Neki kažu da ne pamte da je ikada prošao, a da ne bi pozdravio”, rekao susjed obitelji Briški.

Pet godina u vojsci

Josip Briški je u Hrvatskoj vojsci bio pet godina, a misija u Afganistanu bila mu je prva izvan Hrvatske. Bio je pripadnik 10. Hrvatskog kontingenta koji se nalazio u NATO-ovoj misiji potpore miru Resolute Support. Ondje je radio poslove savjetovanja i mentoriranja Afganistanskih sigurnosnih snaga. Prijatelji i kolege ga hvale

“Ma boljeg čovjeka od Josipa nisi mogao upoznati. On je stvarno živio za tu vojsku i jako se trudio. Bio je vrhunski u svemu i zato je bio u Bojni za specijalna djelovanja”, ispričao je njegov prijatelj koji je s njim bio u vojsci godinu dana u bazi u Slunju te dodao: “Brat je izašao iz kuće i rekao mi to. Nisam mogao vjerovati. Josip to stvarno nije zaslužio. Bio je momak za poželjeti.”

Žaljenje, osuda i sućut

Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska obratili su se medijima te oštro osudili napad i izrazili žaljenje te sućut obitelji Briški.

“U ovim najtežim trenucima za Hrvatsku vojsku i Ministarstvo obrane u ime svih pripadnika Hrvatske vojske, djelatnika Ministarstva obrane i u svoje osobno ime izražavam iskrenu sućut. Ovu tužnu vijest primio sam s boli i težinom u srcu. Ovaj trenutak duboko pogađa svakog pripadnika obitelji Hrvatske vojske i hrvatski narod. Zaista, ne postoje riječi utjehe i onog što može vratiti mladi život. Hrabro i časno u vječnost je otišao naš sin, vojnik, muž i otac i stao uz rame najvećih velikana i ratnika. Počivao u miru”, rekao je ministar obrane Damir Krstičević.