JOSIP ĐAKIĆ IPAK OSTAJE PREDSJEDNIK HVIDRA-E: Glavni odbor tijela i dalje želi raskid koalicije sa SDSS-om, traže sastanak s Plenkovićem

Predsjednik HVIDR-e Josip Đakić u četvrtak je dobio jednoglasnu potporu Glavnog odbora za daljnje vođenje te udruge, izvijestio je nakon sastanka predsjednik Glavnog odbora Josip Periša.

„Glavni odbor HVIDR-e jednoglasno je odlučio da predsjednik Josip Đakić ima jednoglasnu podršku u daljnjem radu i vođenju HVIDR-e”, rekao je Periša novinarima nakon dvoipolsatnog sastanka svih tijela te udruge na kojem se očekivalo da će biti i zahtjeva za Đakićevom ostavkom.

Na pitanje je li očekivao takav razvoj situacije, Đakić je ponovio kako bi uvijek dobre rezultate trebala donositi demokratska rasprava, kao i kritika.

‘Razumijem njihov temperament’

„Bio sam spreman na sve što moji kolege s kojima sam proveo 15 godina donesu kao odluke. Razuman sam prema njima i znam kakav su oni temperament jer sam i sam puno puta takav. Jedan drugoga moramo razumjeti i poštovati”, poručio je. Smatra kako njihovo zajedništvo prema invalidima Domovinskog rata mora uroditi plodom kako bi bili opskrbljeni svim što im je potrebno.

Đakić je rekao i da podupiru sve suborce iz drugih udruga kako bi zajedno iznjedrili najbolje odluke u budućnosti vezane uz Republiku Hrvatsku.

HVIDRA traži sastanak s Plenkovićem, Jandrokovićem i glavnim državnim odvjetnikom

Rekao je i da traže sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem, predsjednikom Hrvatskoga sabora Gordanom Jandrokovićem i glavnim državnim odvjetnikom Draženom Jelenićem u vezi s predsjednikom SDSS-a Miloradom Pupovcem, zbog čijih je izjava i nastao glavni spor, te zbog nedovoljno brzog rješavanja ratnih zločina.

Smatra da i ti visoki državni dužnosnici razumiju kako je potrebno razgovarati o tim pitanjima jer su teme ozbiljne i u interesu Republike Hrvatske.

Đakić je objasnio da je taj njihov zahtjev za sastankom rezultat današnje sjednice Glavnog odbora te će biti i upućen tim visokim državnim dužnosnicima.

Na pitanje traju li izvidi DORH-a predugo, Đakić je odgovorio: “Po raspravi Glavnog odbora – da. Zato smo i zatražili razgovor kako bi uputili na to što se događa i je li potrebno toliko dugo vremena za njihove izvide i odluku. Također, kao i za podnošenje kaznenih prijava protiv svih koji su eventualno počinili ratni zločin a dosad nisu procesuirani.”

‘DORH nije dovoljno dobro radio’

Smatra kako DORH ne može opravdati svoje stajalište da je na to utjecao protok vremena. “Znači da u proteklom vremenu nisu dovoljno dobro radili”, ocijenio je.

Đakić je potvrdno odgovorio na novinarski upit je li mu na sastanku netko zamjerio što sjedi “na dvije stolice”. “Je, i o tome smo raspravljali. To je Željko Dragašević (predsjednik bjelovarsko-bilogorske HVIDR-e) spočitnuo meni da sam čak u sukobu interesa, ali i ja njemu da je i on također na nižim nivoima. I to smo razriješili”, rekao je.

Negativno je odgovorio i na novinarski upit ima li pritisaka iz HDZ-a na branitelje u HVIDR-i. “Nema pritisaka. Tko nas može pritiskati? Demokratsko smo društvo i kritički raspravljamo o svim bitnim točkama koje su danas na hrvatskoj političkoj sceni i brinemo se za Domovinu jednako kao i Vlada i svi koji žele dobro”, rekao je Đakić.

I dalje žele raskid koalicije sa SDSS-om

Periša je potvrdno odgovorio na novinarski upit stoji li i dalje zahtjev Glavnog odbora HVIDR-e za raskidom koalicije sa SDSS-om. “On nije opozvan. Znači da stoji”, rekao je.

Predsjednik bjelovarsko-bilogorske HVIDR-e Željko Dragašević, koji se prije zauzimao za Đakićevu smjenu, rekao je kako su se na sastanku sve dogovorili te da poštuje volju većine. “Poštujemo odluku većine”, kratko je rekao novinarima.