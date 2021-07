Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović kazao je kako prisile za cijepljenje turističkih djelatnika neće biti.

"Izbjeći ću svaki element prisile u odgovoru, prisile neće biti. No možemo se zapitati koliko je realno da netko radi u turizmu, prima goste, za što Hrvatska izdvaja potpore, građani Hrvatske to plaćaju, a da dio tih radnika ne želi minimalan dio zdravstvene zaštite. To nije društveno realno", rekao je Aladrović, a prenosi N1.

Procijepljenost i ekonomija povezani

"Nije realno ni da izdvajamo plus beskonačno za ekonomske potpore ni za stimulaciju zdravstvenog sustava", rekao je Aladrović. Naglasio je kako su procijepljenost i ekonomija povezani.

"Ranije smo imali povezanost između ekonomskih i epidemioloških mjera, mjera distanci, nošenja maski itd, no te mjere su evoluirale u proces cijepljenja. Siguran sam da ćemo pronaći zajednički jezik i s poslodavcima i sa sindikatima. Ne trebamo zaboraviti da smo to i do sada svaki put uspjeli i da sada imamo 55.000 zaposlenih više nego u isto vrijeme prošle godine i 4500 zaposlenih više nego 2019. godine, koja je bila najsnažnija od krize 2008. Ekonomski trend moramo potaknuti, a ne raditi u korist vlastite štete", kazao je Aladrović.