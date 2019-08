JOŠ UVIJEK VAM NIJE JASNO ZAŠTO MEDICINSKE SESTRE ODLAZE IZ HRVATSKE? ‘Radim u bolnici gdje čistačica i ja imamo istu plaću’

Povećana plaća čistačica sada je gotovo jednaka primanjima medicinskih sestara u bolnici

Već godinama možemo čuti da bolnicama kronično nedostaje medicinskih sestara pa zbog njihovog manjka, piše Slobodna Dalmacija, bolnice zatvaraju i neke odjele. Čini se da se stanje neće brzo ni popraviti zato što medicinske sestre odlaze iz Hrvatske u potrazi za boljom plaćom. A u Njemačkoj je i dobiju.

Slobodna Dalmacija napravila je priču o višoj medicinskoj sestri iz Hrvatske koja je otkrila da u bolnici gdje radi, radi i privatna tvrtka koja se brine za čišćenje prostorija. U pokušaju zadržavanja svojih spremačica i čistačica te da mu se posao skroz ne raspadne, vlasnik privatne tvrtke svojim je zaposlenicama dao plaću od pet do pet i pol tisuća kuna.

Ista plaća medicinskih sestara i spemačica

Povećana plaća čistačica sada je gotovo jednaka primanjima medicinskih sestara u toj bolnici. Primjerice, neto plaća medicinske sestre u Njemačkoj iznosi otprilike 2.600 eura, odnosno 19.000 kuna. Što je tri puta više nego u Hrvatskoj. Nakon ovih informacija, je li i dalje čudno što medicinsko osoblje odlazi raditi i živjeti u Njemačku?

U takvim uvjetima vodi se rasprava treba li medicinsko osoblje bolnica dobiti veću plaću za tri ili četiri posto i ima li država novca da to isfinancira s već debelim suficitom u proračunu. Milan Kujundžić, ministar zdravstva potpisao je sporazum sa strukovnim sindikatima po kojem bi se trebalo tri posto odmah podignuti plaća u sektoru zdravstva i to za 72.000 zaposlenih. U sporazumu je i klauzula da plaće rastu za četiri posto s 1. listopadom. Sindikati su odmah tražili povećanje od 10 posto, no na kraju se napravio kompromis.

U isto vrijeme, Vlada u svojim nedavno usvojenim Smjernicama fiskalne politike za vrijeme od 2020. do 2022. predviđa smanjenje proračuna za Ministarstvo stravstva. Obično rast plaća i smanjenje proračuna ne idu ruku pod ruku.

