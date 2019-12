JOŠ SEDMERO KANDIDATA HTJELO JE NA IZBORE, ALI NISU SKUPILI DOVOLJNO POTPISA: Među njima Simonić, Orepić, ali i još pokoje poznato ime

Od svih njih, samo je Orepić javno komunicirao da odustaje od kandidature, nakon što je njegov izborni stožer procijenio da u zadanom roku neće uspjeti skupiti potrebnih 10 tisuća potpisa

Uz 11 kandidata koji su se 22. prosinca natjecali za predsjednika države još je sedam osoba željelo, ali nije dosegnulo kandidatski status, otkrivaju podaci Državnog izbornog povjerenstva (DIP) o posebnim računima otvorenim za financiranje izborne promidžbe.

DIP je Hini odgovorio kako je poseban račun otvorilo sedam osoba koje nisu postale kandidati za predsjednika, jer nisu uspjeli skupiti potrebnih 10 tisuća potpisa.

Među njima su neka javnosti poznata imena, poput bivšeg HSS-ova potpredsjednika Vlade Ante Simonića, šibenskog odvjetnika Ivana Rude i bivšeg Mostova ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića, ali i slabo poznati pojedinci poput Ivana Kneževića, Ilije Mažara, Ratka Dobrovića i Ljube Bebića.

Od svih njih, samo je Orepić javno komunicirao da odustaje od kandidature, nakon što je njegov izborni stožer procijenio da u zadanom roku neće uspjeti skupiti potrebnih 10 tisuća potpisa, iako je bio relativno blizu tom broju, skupio je 8.054 potpisa.

Ozbiljne kazne za nemarne

Iako nisu postali predsjednički kandidati, spomenutoj sedmorki ostale su neke obveze, poput one da sastave i DIP-u dostave financijski izvještaj o financiranju kampanje. Rok za to bio je 25. prosinac, a ispoštovalo ga je četvero od sedam potencijalnih kandidata: Ante Simonić, Ivan Rude, Vlaho Orepić i Ivan Knežević, navodi DIP.

Za one koji to nisu učinili propisane su prekršajne kazne u rasponu od dvije tisuće do 20.000 kuna.

Koliko su Simonić, Rude, Orepić i Knežević potrošili u kampanji i koliko su im bili skloni donatori u DIP-u ne navode, već upućuju da će “iznos troškova i donacija navedenih osoba biti, sukladno zakonskim odredbama, sadržan u Izvješću DIP-a o financiranju izborne promidžbe 60 dana nakon konačnih rezultata izbora”.

Osobe koje su otvorile poseban račun, a nisu postale izborni sudionici, odnosno predsjednički kandidati, moraju uplatiteljima vratiti neutrošena sredstva koja im preostanu na posebnom računu, razmjerno uplaćenom iznosu ili donirati za opće društvene potrebe te zatvoriti poseban račun u roku 15 dana od dana objave liste kandidata za predsjednika Republike, dakle zaključno do 20. prosinca.