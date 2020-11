‘JOŠ SE TO VUCARA…’; Milanović misli da neki iz HDZ-a mogu biti zadovoljni: ‘Posebno oni koji su imali refleks da 700.000 € drže u blagajni’

Taj novac im je donio Barišić s ceste. Meni je drago da je sud utvrdio da to nije normalno ponašanje, barem što se tiče stranke, tako da drugi u drugim strankama ne pomisle da je to normalno’, kaže

Predsjednik Zoran Milanović rekao je danas na konferenciji za novinare da će odgovoriti na poziv iz Ureda premijera Andreja Plenkovića na sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. “Nije problem u datumu, rekao sam da ću se prilagoditi. Međutim, on na jedan vrlo čudan način inzistira na dopisivanju preko svog kaluđera koji onda preko svog vladike piše u upravnom govoru što predsjednik Vlade misli, a istovremeno mi se obraća direktno Plenković pismom vezanim uz Nacionalnu strategiju razvoja”, tvrdi Milanović.

Kaže da će Plenković odgovor dobiti. “On je odbio govoriti o problemu kršenju Daytona na štetu Hrvata u Federaciji, to mi je neobično. Još jednom ću ga zamoliti da se to razmatra. On je preko svog šefa kabineta poručio, objavit ćemo to pismo, jer očito moramo, to treba jednom širom temom obuhvatiti položaj svih Hrvata od Novog Zelanda, što je pogrešno jer su samo u BiH Hrvati konstitutivan narod. Iz nekog razloga on bježi od te teme”, dodao je Milanović.

O Nacionalnoj strategiji

“Nacionalna strategija je dokument koji u okviru europskog semestra mi moramo usvojiti, to je jedan velebni seminarski rad u kojemu će biti copy-paste, ali to moramo odraditi. Zato bi bilo dobro da u njegovoj pripremi, prije nego dođe pred Sabor, po principu uzmi ili ustavi, da u njega budu uključeni svi koji su dionici, a saborski zastupnici oporbe su žene i muškarci za koje je glasalo skoro pola Hrvata”, kaže.

O presudi HDZ-u i Sanaderu

Milanović je komentirao i presudu HDZ-u i bivšem premijeru i bivšem šefu HDZ-a, Ivi Sanaderu, koji je nepravomoćno osuđen na 8 godina zatvora u aferi Fimi media.

“Još nije gotovo, još se to vucara… Mislim da neki ljudi iz HDZ-a mogu biti zadovoljni ovom presudom, posebno oni koji su imali refleks da 700.000 eura u gotovini drže u blagajni 9 mjeseci. Taj novac im je donio Barišić s ceste. Meni je drago da je sud utvrdio da to nije normalno ponašanje, barem što se tiče stranke, tako da drugi u drugim strankama ne pomisle da je to normalno”.

Rad Povjerenstva za sukob interesa

Komentirajući rad Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Milanović je rekao da se trebamo dogovoriti gdje su granice djelovanja nekih organa. “Ja sam osnivač zapravo tog tijela i ne bježim od odgovornosti nikada. Bio sam premijer i nije bilo nikakvih problema. Međutim, kao predsjednik imam imunitet nepovredivosti. Neka ukinu taj imunitet pa ću onda svaki dan nekome na pitanje ove vrste odgovarati. Taj imunitet između ostalog služi da vas ne bi mogli svakodnevno maltretirati i ometati u poslu. Neka ga ukinu pa ću znati da ga nemam.

Ovako, netko vas anonimno prijavi, iz čiste pakosti, da ste bile na sahrani osobe koja se zove Marijana, da ste išli helikopterom, so what, ja sam vrhovni zapovjednik. Međutim, onda shvatiš da je to supruga Josipa Manolića. Naravno, nikad nisam bio tamo, ni pješice ni helikopterom, to sam već i rekao, ali to ne smeta povjerenstvu da krene utvrđivati činjenice. Kako? Kako da dokažem nešto što na kraju krajeva nije nadležnost povjerenstva. Mljet, Hvar i još otoka ovog ljeta – to je naprosto moj posao”, rekao je.

