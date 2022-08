Prošlogodišnji popis stanovništva u Hrvatskoj, iako je po prvi puta dijelom obavljen i digitalno, bit će zabilježen i po najdužoj obradi podataka. U siječnju je Državni zavod za statistiku objavio podatak prema kojemu Hrvatska ima 400 tisuća stanovnika manje nego prije 10 godina. Tada su najavili da će konačne podatke o dobu, spolu i narodnosti objaviti sredinom godine, ali to je već drugi put odgođeno.

RTL-u su iz DZS-a početkom srpnja odgovorili da će ti podaci biti objavljeni krajem srpnja. No, srpanj je prošao, a danas su na isti upit odgovorili da su završne kontrole obrade podataka pri kraju i da će objava konačnih podataka biti pravovremeno najavljena.

Obrada podataka nije jednostavna

"Pretpostavka je da će prevladavajuća manjinska populacija u Hrvatskoj pasti ispod 4 posto i čini mi se da je to zapravo jedan od razloga zašto se između ostalog kasni", kazao je demograf Stjepan Šterc za RTL Danas.

Državna tajnica za demografiju Željka Josić očekuje da će Zavod za statistiku konačni posao obaviti uskoro, vjerojatno kroz koji mjesec. Poručuje kako obrada podataka popisa nije jednostavna.

"Ja bih im ipak dala mogućnost da ti podaci budu doista kvalitetno obrađeni i ako ih nećemo sad dobiti u ovom mjesecu, ako ćemo ih dobiti za mjesec dana, mislim da će nam svaka kvalitetna informacija biti dobrodošla", kahala je Josić.

Rezultate popisa iz 2011. čekalo se do kraja 2013.

Šterc podsjeća da se i konačne rezultate popisa iz 2011. čekalo dugo, do kraja 2013. godine.

"Oni sasvim sigurno kontroliraju. Zašto? Zato što je prvi put omogućeno u ovom popisu stanovništva takozvano on line popisivanje, a to znači da se mogao popisat i onaj, koji nije po definiciji Eurostata stanovnik Hrvatske, ali možda ima prebivalište, možda ima dokumente i bez obzira što nije fizički u Hrvatskoj, on se mogao upisat kao stalni stanovnik Hrvatske", ističe Šteerc.

On predlaže osnivanje registra stanovništva, kako bi se uveo red u podatke.