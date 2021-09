Još samo ovaj vikend možete se samopopisati za popis stanovništva, a to je korak koji je dosad napravilo više od 940 tisuća građana. Nakon što prođe samopopisivanje, u ponedjeljak na scenu stupaju popisivači koji će ići od kućanstva do kućanstva i popisati one koji se to nisu odlučili napraviti preko interneta.

"U prvoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (samopopisivanje), do 15 sati uspješno je popisano više od 943 000 građana", stoji u priopćenju koje je jučer objavio Državni zavod za statistiku.

Najviše u Zagrebu, najmanje u Ličko-senjskoj županiji

Kada se pogleda prema županijama, najviše popisanih, čak 293 tisuće je u Zagrebu. Slijede Splitsko-dalmatinska županija u kojoj se popisala 91 tisuća ljudi, pa Primorsko-goranska s 81 tisućom, Zagrebačka sa 77 tisuća i Osječko-baranjska u kojoj se samopopisala 51 tisuća stanovnika.

Daleko najmanje ljudi je preko interneta ispunilo upitnik u Ličko-senjskoj županiji gdje je to učinilo samo 5.857 građana. 10.267 ih se popisalo u Virovitičko-podravskoj, a 10.483 u Požeško-slavonskoj županiji.

"U prvoj fazi provedbe Popisa, do 26. rujna 2021., građani mogu samostalno popisati sebe i sve članove svoga kućanstva na portalu e-Građani. Pravilo samopopisivanja jest jedna

vjerodajnica − jedno kućanstvo. Takav način samopopisivanja omogućuje sigurnu i naprednu digitalnu komunikaciju s građanima, u vrijeme kada im to najviše odgovara", izvijestili su iz DZS-a.

Od ponedjeljka popisivači obilaze kućanstva

U drugoj fazi popisivači će obilaziti kućanstva od sljedećeg ponedjeljka pa sve do 17. listopada. Popisivači će doći i u kućanstva koja su se samopopisala, ali će mu tamo morati samo pokazati jedinstvenu šifru koju su dobili kod samopopisivanja, a nju je moguće i zapisati na papir ili zalijepiti na vrata kako bi je popisivač mogao preuzeti.