JOŠ NISTE OBAVILI BLAGDANSKU KUPNJU? Pogledajte kako trgovine i trgovački centri rade na Badnjak, Božić i Štefanje

Slijede nam božićni blagdani pa vas još jednom podsjećamo da kupnju obavite na vrijeme jer većina trgovina idućih dana neće raditi ili će raditi skraćeno. Donosimo vam radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara u iduća tri dana.

Konzum:

Većina trgovina na Badnjak radi od 7 do 17 sati, neki dućani u manjim mjestima sat kraće. Na Božić i Štefanje sve Konzumove trgovine su zatvorene.

Spar i Interspar:

Trgovine ovog lanca na Badnjak će raditi skraćeno, na Božić će biti zatvorene, a na Štefanje će neke raditi do 14 sati. Detalje možete provjeriti ovdje.

Lidl:

Lidlove trgovine na Badnjak rade do 14 sati, a na Božić i dan sv. Stjepana ne rade.

Kaufland:

Trgovine na Badnjak rade od 7 do 16 sati, a na Božić i Štefanje su zatvorene.

Plodine:

Trgovine Plodina na Badnjak rade do 18 sati, osim supermarketa u Supernova Colosseumu u Slavonskom Brodu koji radi do 15 sati. Na Božić su sve trgovine zatvorene, a na Štefanje Plodine rade po nedjeljnom radnom vremenu osim onih u slavonskobrodskom Colosseumu koje taj dan ne rade.

Tommy:

Radno vrijeme objavili su na svojoj službenoj stranici na ovom linku.

KTC:

Na Badnjak trgovine rade od 7 do 16 sati, a na Božić i Štefanje su zatvorene.

Pevec:

Na Badnjak trgovine rade do 16 sati, a na Božić i blagdan sv. Stjepana neće raditi.

Trgovački centri

Zagreb

Arena Centar:

Na Badnjak centar radi od 9 do 17 sati (Interspar do 17.30). Na Božić i sv. Stjepana Arena neće raditi osim Interspara koji 26.12. radi od 8 do 14 sati.

Avenue Mall:

Trgovine na Badnjak rade od 9 do 17, a većina restorana i kafića od 9 do 18 sati. Na Božić će raditi samo kafići i to od 16 do 22 sata. Na Štefanje će raditi restorani i kafići i to većinom od 11 do 22 sata.

City Center One East i West:

Ova dva trgovačka centra na Badnjak rade od 9 do 17 sati, a na Božić i sv. Stjepana neće raditi.

Westgate:

Centar na Badnjak radi od 9 do 17 sati, a na Božić i Štefanje ne radi.

Supernova:

Supernova Buzin radit će na Badnjak do 18 sati. Na Božić neće raditi, a na Štefanje radi samo Interspar i to od 8 do 14 sati.

Ikea:

Na Badnjak radi od 10 do 14 sati, a za Božić i 26. prosinca trgovina je zatvorena.

Split

City Center One:

Na Badnjak radi od 9 do 17 sati, na Božić i Štefanje ne radi.

Mall of Split:

Centar na Badnjak radi od 9 do 16 sati, a na Božić i dan poslije je zatvoren.

Joker Split:

Na Badnjak radi do 16 sati, a iduća dva dana ne radi.

Rijeka:

Tower Centar:

Centar na Badnjak radi do 17 sati. Na Božić radi samo Cinestar i neki restorani, a na Štefanje većina trgovina radi.

Osijek

Portanova:

Centar na Badnjak radi do 17 sati, na Božić rade samo Cinestar i casino. Na Štefanje radi Cinestar i neki ugostiteljski objekti.

Mall Osijek:

Centar na Badnjak radi od 9 do 17 sati, a na Božić i Štefanje ne radi.

Slavonski Brod

Supernova Colosseum:

Centar na Badnjak radi do 15 sati, a za božićne blagdane je zatvoren.

Varaždin

Lumini centar:

Centar na Badnjak radi do 17 sati, na Božć je otvoren samo Automat klub, a na Štefanje rade Automat klub i ugostiteljski objekti.

Zadar

Supernova:

Na Badnjak će centar raditi skraćeno, od 9 do 15 sati, na Božić, blagdan sv. Stjepana neće raditi.

Šibenik

Dalmare:

Na Badnjak centar radi do 17 sati, neke trgovine do 15. Na Božić radi samo Cinestar, a na Štefanje su otvoreni ugostiteljski objekti i Cinestar.