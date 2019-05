JOŠ NIŠTA OD SUHOG I STABILNOG VREMENA: Pljuskovi i grmljavina mogući su svaki dan, i to posvuda

Iako slijede sunčaniji i topliji dani od prošlih, još uvijek ne možemo očekivati stabilnije i suho vrijeme

Nakon što su se na Jadranu prošlih dana izmjenjivala sunčana, oblačna i kišovita razdoblja, uz oko 20 °C, pa i malo više, a u većini kopnene Hrvatske vrijeme je više bilo kišovito, tako da su u mnogim mjestima pale rekordne svibanjske količine kiše, diljem Hrvatske slijede sunčaniji i topliji dani od prošlih. Na kopnu i znatno, što i nije teško, budući da su mnogobrojni dosadašnji u ovome svibnju bili prevladavajuće oblačni i relativno hladni. No, željni stabilnog i suhog vremena morat će još pričekati, piše u svojoj prognozi vremena za HRT Zoran Vakula.

Sunčaniji i topliji petak, ponegdje pljuskovi

U petak su pljuskovi najvjerojatniji na istoku zemlje. I dalje će biti promjenljive naoblake, ali ipak i više sunčanih razdoblja, osobito poslijepodne. Od jutarnjih 10 do 13 °C temperatura će porasti na vrijednosti između 19 i 22 °C. Povremeno će puhati umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar, piše u detaljnijoj prognozi vremena za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković. I u središnjoj Hrvatskoj ponegdje umjeren sjevernjak i sjeverozapadnjak, koji će na sjeveru imati i jake udare. Bit će sunčanije i toplije nego u četvrtak, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 20 °C. Prema večeri samo rijetko u Banovini može pasti malo kiše.

Poneki pljusak moguć je popodne i u gorju, gdje će uz promjenljivu naoblaku biti i sunčanih razdoblja. Na sjevernom Jadranu uglavnom suho i još sunčanije, ali uz umjerenu do jaku buru, podno Velebita i s olujnim udarima.

Bura će u Dalmaciji biti slabija. More malo do umjereno valovito, prema otvorenome uz ponegdje jak sjeverozapadnjak – i valovito. Prevladavat će sunčano, uz dnevnu temperaturu između 19 i 24 °C. Ipak, u unutrašnjosti su popodne uz jači razvoj oblaka mogući i lokalni pljuskovi. Još nestabilnije će biti na jugu Hrvatske, iako djelomice sunčano, uz većinom umjerenu buru i sjeverozapadnjak, na krajnjem jugu i zapadnjak. Najniža temperatura između 12 i 15 °C, a danju će porasti na vrijednosti od 22 do 24 °C.”

Od subote još toplije i sunčanije, ali i nestabilnije

Sljedećih dana temperatura će na kopnu biti u porastu, a i sunčanih će razdoblja biti više. No i dalje nestabilno, pa su svakodnevno i posvuda mogući pljuskovi i grmljavina. Vjerojatno će ih najviše biti na istoku zemlje, gdje je posebice u subotu moguće i lokalno nevrijeme. Povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar slabjet će početkom novoga tjedna.

Na Jadranu će bura oslabjeti u subotu i okrenuti na sjeverozapadnjak. Za vikend će prevladavati sunčano, no i dalje nestabilno, pa su lokalno mogući pljuskovi i grmljavina, koji će biti češći od ponedjeljka kada će ponovno zapuhati jugo. I jutarnja i dnevna temperatura bit će u blagom porastu, prognozirala je Mikuš Jurković iz DHMZ-a.