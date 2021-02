‘JOŠ NE ZNAMO O ČEMU SE RADI’: Čak 34 učenika škole u Istri moraju pohađati online nastavu – svi imaju iste simptome

‘Ispostavilo se da 34 učenika naše škole, u svim razredima, od 1. do 8., ima iste simptome, probavne probleme s povišenom temperaturom’

Velik broj učenika osnovne škole u Istri ostao je kod kuće jer su svi dobili iste simptome. Kako piše Glas Istre, od danas su OŠ Fažana i njezina područna škola u Peroju opet na nastavi na daljinu. Tu informaciju potvrdila je ravnateljica Marijana Starčić te objasnila što se u srijedu dogodilo.

“Razrednici su primijetili ovih dana da nedostaje velik broj učenika, te su nakon nastave nazvali roditelje da vide o čemu se radi. Ispostavilo se da 34 učenika naše škole, u svim razredima, od 1. do 8., ima iste simptome, probavne probleme s povišenom temperaturom. Neki su učenici imali jedan dan temperaturu, neki i do tri dana, te smo o tome obavijestili Zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Oni su odlučili da svi ostanemo kod kuće dok svi učenici koji su na popisu ne budu testirani na Covid. Dakle, za sada još nemamo potvrdu da se radi o zarazi novim korona virusom, moglo bi se raditi i o nekoj drugoj virusnoj zarazi, no to još ne znamo.

U svakom razredu imamo po nekoliko učenika koji su zbog istih simptoma izostali s nastave, ali najviše ih je izostalo u 7.a i 7.b razredu. Prije dva tjedna imali smo u drugom razredu dva učenika pozitivna na Covid-19. I mi sad čekamo daljnje upute epidemiologa, odnosno do kada ostajemo kod kuće, a danas ili sutra epidemiolozi bi trebali kontaktirati roditelje ova 34 učenika i dogovoriti s njima termin za testiranje”, kazala je ravnateljica Starčić za Glas Istre.

