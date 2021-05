JOŠ MALO PA GOTOVO: Stižu posljednji dijelovi Pelješkog mosta, ostalo je još samo 890 metara da se Hrvatska spoji!

Kada stignu posljednji segmenti mosta, treba još samo spojiti svih 165 od jedne do druge obale

Iz Kine u Hrvatsku dolazi brod “Development Way” koji, prema podacima Hrvatskih cesta (HC), na gradilište Pelješkog mosta dovozi posljednja 24 segmenta čelične rasponske konstrukcije mosta.

Proizvodnja dijelova za Pelješki most u kineskim pogonima je završena, tako da je most koji će povezati dva dijela Hrvatske gotov. Treba još samo spojiti svih 165 segmenata od jedne do druge obale, ukupne dužine 2440 metara, piše Večernji list.

Kad “Development Way” stigne ovih dana prvo u Ploče pa zatim u Malostonski zaljev, Pelješki most će zapravo biti potpuno u Hrvatskoj, doduše još u dijelovima. To će se dogoditi nakon nešto manje od tri godine otkako je China Road and Bridge Corporation uveden u posao građenja tog najvažnijeg hrvatskog infrastrukturnog projekta i unatoč pandemiji.

Ukupna dužina trenutačno montiranih segmenata je 1550 metara, što znači da je ostalo manje od 900 metara, točnije 890 metara, da se mostom spoje dva dijela Hrvatske.

